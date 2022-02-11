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新聞評論／從環球晶併購破局，看晶片保護主義風險

聯合報社論
晶片供應緊俏，成為各國憂心難題。(路透)
晶片供應緊俏，成為各國憂心難題。(路透)

美國前總統川普發動的美中貿易及科技戰，觸動了全球貿易與產業保護主義的扳機；其中，又以晶片供應緊俏成為各國憂心難題。最近，我國廠商「環球晶」收購德國「世創」失敗，美國「輝達」收購英國「安謀」續又破局，顯示這波晶片保護主義已來到史上高峰。歐盟和美日紛紛採取政府補貼及行政干預，要確保其晶片供應無虞，除為供應鏈埋下產能與成本雙增的隱憂，也升高了台灣經濟發展的風險。

環球晶收購世創失敗，何以反映國際晶片保護主義達到高峰？這可從幾個面向解讀：首先，環球晶在2020年即展開對世創的收購案，因過去已有多次成功跨國併購經驗，收購世創並非太困難的目標。尤其，在併購案遭封殺前，世界其他主要國家都已同意此收購案，誰料最後是德國隻手反對。

台積電有九成以上產能都在台灣不同，環球晶已是全球布局的企業，僅不到兩成產品由台灣出貨。換言之，近年國際政治上一再強調的「台灣地緣政治風險」將危及晶片供應的因素，在這項併購案上並不成立。再者，環球晶並非該行業最大的供應商，即便成功收購世創，其市占率也還遠不及「壟斷」的程度。

德國阻擋環球晶併購世創，並非為了反壟斷或不公平競爭，而是要確保其國內產業獲有充裕的晶片供應。近兩年，德國的汽車等產業深受晶片供應不足之苦，其他歐盟國家也有程度不等的影響。歐盟晶片產能只占全球9％，從成熟製程到高階製程晶片皆高度仰賴台灣。為此，歐盟近期通過《歐洲晶片法案》，將動用430億歐元投資晶片產業，並透過監管等手法讓歐盟擁有應對晶片供應危機的公權力。可見，環球晶併購失利只是這波晶片保護主義的開端，後續還會有類似發展。

歐盟一向支持全球開放競爭，《歐洲晶片法案》的通過，是少見的產業干涉主義。但歐盟各國對於晶片法案的態度並不一致，例如荷蘭與北歐國家即反對以國家補貼方式挹注晶片產業，擔心這類法案只對德法義等大國有利，並可能傷害其他小國與亞洲晶片供應鏈的既有友好關係。

晶片保護主義能否解決近年惡化的晶片供應缺口，台積電創辦人張忠謀對此一直持保留看法。他認為，解決晶片供應問題的最佳方案，是自由貿易與自由競爭的市場；大國企圖達成晶片自給自足，反而會提高晶片生產的成本，也不利於技術提升。張忠謀去年在「亞太經濟合作會議」上評論各國爭相建立本土晶片供應鏈時，即說「試圖讓時光倒流，是不切實際的。如果嘗試讓時光倒流，不僅成本將會提升，技術進步也可能放緩。在花費了數千億與多年時間後，結果仍將是無法充分自給自足且成本很高的供應鏈。」

國際間的晶片保護主義，也對台灣經濟發展帶來更多不確定性。對產業而言，台積電等廠商因外國的保護主義而被迫至海外設廠，將提高他們的生產成本；各國競相以補貼方式建立晶片產線，也可能埋下未來供需失衡的種子。在德國封殺環球晶併購案後，我晶片業者必須警覺：歐美日歡迎台積電前往投資，是基於其自身利益需要，而不是為了全球晶片供應鏈的健康發展。

 我們也要提醒蔡政府：請收回政治干預產業的手，勿再將台積電赴海外設廠當成自己的「外交槓桿」。當各國紛紛加強本國晶片產業投資時，唯有台灣沾沾自喜地把護國神山往外推。如果台灣晶片產業因此受創，政府擔得起責任嗎？

晶片 歐盟 台積電

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