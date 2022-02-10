核食終於解禁 游盈隆：日本等到快翻臉

政院鬆綁福島周邊食品管制措施，新北將比照萊豬清楚標示、設置專區。圖為超市內生鮮蔬果區。(記者曾原信／攝影)

民進黨 政府宣布月底開放日本 福島等五縣食品進口，台灣民意基金會董事長游盈隆昨表示，日本等這一天已經等到快翻臉，台灣要對桃太郎有交代，就像開放美國萊豬是對山姆大叔有交代。

台北中國時報報導，游盈隆指出，日本政府等這一天已經等到快翻臉，這牽涉的不僅是國際貿易問題或是台日關係問題，更直接的是牽涉台灣內部政治問題，以及蔡英文總統「舉棋不定」的決策風格問題。

游盈隆說，日媒雖大幅報導，但日本政府迄今只有駐台代表發言，相較於台灣開放萊豬，當時的美國國務卿龐培歐、總統候選人拜登、國會議員和政府要員皆在第一時間高度肯定，相形之下日本官方冷淡許多。

另據本報系聯合報報導，對於開放日本核災區食品進口，國民黨 立法院黨團質疑，目前台灣只有三都具備把關核食的檢驗設備，開放的政策預告期由60天縮短到僅10天，民進黨政府「逢日必軟」。

國民黨團也質疑，蔡政府說開放萊豬可以簽訂台美自由貿易協定（FTA），結果一個鬼影子都沒有；現在又以開放日本核食要來交換加入跨太平洋夥伴全面進步協定（CPTPP），看來也是蔡政府自己一廂情願。

藍營擬發動地方反制，衛福部卻稱地方政府自訂的相關食安自治條例，若與中央開放政策抵觸者無效；國民黨團批評，民進黨政府的態度就是要將食安大門洞開，「讓日本核食長驅直入，餵全民吃核食，狼子野心」。

國民黨團表示，行政院找個御用學者，寫個研究報告就把所謂的「風險評估」走完過場，但事實是連日本國內都曾驗出輻射超標食品，目前政府從中央到地方的檢驗量能，有辦法好好為民把關？

高雄市前韓市府副發言人、前主播白喬茵昨在臉書表示，行政院引述由台大教授姜至剛主持的研究計畫報告證明食安，但姜三年收政府近531萬元台幣做日本食品風險評估報告，「研究我打問號」。

白喬茵說，並不是說姜至剛研究一定有問題，但對這樣一手透過政府拿人民錢，一手幫政府說服國人的研究成果，無法苟同。