核食禁入校園 台中開第一槍 新北設專區

台中市長盧秀燕宣布，將緊急動用二備金添購輻射定量檢測儀器設備，把關食安。(圖：台中市政府提供)

行政院日前宣布解除日本 福島等五縣食品輸台禁令，台中市長盧秀燕「開出第一槍」，9日祭出維護台中食安四大作為，包括要求教育局 審視營養午餐供應契約，把可能造成疑慮的食材排除在外；新北市長侯友宜也表示，核災產地的食品若產地標示不清、有健康疑慮，不准給孩子食用。

盧秀燕昨宣布，緊急動用二備金添購衛福部認證的「純鍺偵檢器」輻射定量檢測 儀器設備，核食查驗量增加六倍，為民眾食安把關。

盧秀燕說，開放日本福島五縣食品是中央的權限，台中市府絕對嚴守市民食品安全，經跨局處會議決議祭出「維護台中食安四大作為」，將嚴守食安、嚴格落實稽查，確保市民健康。盧秀燕還說，有疑慮食品不得入校園，市府要求教育局修改營養午餐供應契約，排除可能造成健康疑慮的食材。

另外新北市長侯友宜表示，產品進到新北市校園一定要標示清楚，若對健康有疑慮，就不能給孩子食用。他說，很多管理方式上次萊豬時都做過，不管設專區、清楚標示，現在再做一次，把源頭管理好。

蔡政府宣布開放日本福島食品進口，家長團體憂心福食進入學校午餐。農委會主委陳吉仲昨表示，學校午餐有九成三都是國產食材，可以確保學校午餐使用，也可讓農民直接供應給學校，請家長不用擔心。

大享食育協會秘書長黃嘉琳說，日本和南韓因地緣關係，學校午餐食材會進行輻射檢測，但台灣沒有。不過她也說，日本學校午餐費用是台灣兩、三倍，以台灣學校午餐費用根本用不起日本產品。