黑白集／蘇貞昌不給監督 國家進步靠吃核食？

行政院宣布開放福島食品進口，國民黨 擔心相關配套不足，輻射檢驗設備也不夠用。尤其，政府聲稱會採「比國際更嚴的標準」，藍營質疑這是說假的，因為台灣對嬰兒食品規定的「銫」容許殘留量為每公斤50貝克，比起其他國際標準寬鬆許多。

對於國民黨的批評，行政院長蘇貞昌大為光火，他嗆在野黨為反對而反對，只會「妨礙國家進步」。蘇貞昌的話說得很不得體，他自己又不是沒當過在野黨，在野政黨扮演反對角色監督政府行政，本來就是其天職；難不成，在野黨只能當啦啦隊？

再說，蘇院長這頂「妨礙國家進步」的大帽子也未免扣得太大。如果說在野黨認真監督，或提出不同的意見，就會「妨礙國家進步」，那維持帝制就好了，要民主制度幹什麼？依照蘇貞昌的想法，在野黨和一般百姓都該乖乖保持沉默，凡事遵循或附和執政者指令就好；這樣不怕台灣變得跟對岸一樣嗎？

癥結就在，蘇貞昌與「民意」之間的距離，似乎是越來越遠了。2018年的新北市長選舉，他只拿到87萬票，遠遜於侯友宜 的116萬票，顯示他在自己主政過的新北市也已人氣衰落。他當上行政院長靠的是御賜權力，而非民心相挺。蘇院長拍板開放福食，是違逆779萬反核食民意，他敢說「國家進步要靠吃福食」嗎？