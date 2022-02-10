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「兩害取其輕」 中油三接外推3闖環差初審過關

記者吳姿賢／台北10日電
觀塘三接外推方案9日三闖環差初審，環評委員無奈稱「兩害取其輕」，決議通過初審過關。(本報資料照片)
觀塘三接外推方案9日三闖環差初審，環評委員無奈稱「兩害取其輕」，決議通過初審過關。(本報資料照片)

中油第三天然氣接收站（三接）外推方案昨第三度環差初審，環評委員質疑，外推方案恐導致淤沙更嚴重，影響南方的觀新藻礁，閉門會議一度討論「退回」改採過去的迴避替代修正方案，但考量外推對環境傷害較小，環評委員無奈稱「兩害取其輕」，決議通過初審，送環評大會審查。

經濟部次長曾文生會後表示，中油將落實環境檢測及維護，趕上2025供氣時程，改用天然氣是希望減少用煤並配合能源轉型，希望大會順利通過。

藻礁公投推動聯盟提出訴求，要求信守不浚挖、不造地、不破壞生態的公投承諾，否則要「拆堤還海」，另應全面檢討天然氣政策、提出接收站退場的生態復育計畫，更要持續畫設藻礁保育區。

根據中油觀測覆沙率資料，去年11月大潭藻礁G1略增為74%、G2減為40%；觀新藻礁其中兩區覆沙率更增為78%、92%，每秒最大流速僅0.03公尺，未來恐加重淤沙。

環評委員張學文說，藻礁在秋冬生長，陽光本就不多，若再被漂沙覆蓋將不利光合作用，一旦突堤效應持續累積，擔心「藻礁會被毀掉」。環評委員朱信說，現僅興建棧橋及一小塊防波堤，中油卻評估未來觀新藻礁區淤沙將與現況接近，應提出定量化數值跟科學研究。

中油說，三接工程都有套管防止淤泥擴散，觀新藻礁淤沙增加是因受限於既有的突堤效應，夏季西南氣流、冬季東北季風導致周遭覆沙移動，跟三接工程無因果關係。

閉門會議上，環評委員一度討論是否「退回」外推方案，改採三年前通過的迴避替代修正方案，但多數委員仍認為外推影響較輕，有委員無奈稱，「三接基地有藻礁又是漂沙上游，原本就選錯地方」，但此案已走到這個地步，「兩害取其輕，只能接受外推但非贊成」。

專案小組最後決議修正通過此案，要求中油依潮流流場、流速變化模擬結果，研擬大潭藻礁及觀新藻礁的淤沙減輕措施，針對柴山多杯孔珊瑚等物種建立生態監測標準作業程序等。

藻礁 天然氣 公投

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