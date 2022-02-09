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台灣鬧蛋荒 宜蘭清水地熱雞蛋 被遊客加購帶走

記者林佳彣／宜蘭報導
清水地熱遊憩區的賣店業者最近發現，不少遊客歸還竹簍時，會多買到2、3盒雞蛋帶走。(圖:賣店業者提供)
清水地熱遊憩區的賣店業者最近發現，不少遊客歸還竹簍時，會多買到2、3盒雞蛋帶走。(圖:賣店業者提供)

宜蘭縣清水地熱遊憩區是熱門旅遊夯點，豐富的地熱資源不只可泡腳，也能煮玉米、溫泉蛋等食材，去年底開始還多了泡湯新選擇。儘管1月曾有確診者足跡，今年春節期間，園區依然天天人氣爆棚，就連全台多地鬧蛋荒，這裡依然有蛋可買。賣店業者最近發現，不少人離開前會多買到2、3盒蛋，表明是要帶走。

台灣近期蛋價上漲且供應量不足，各地出現搶蛋潮。清水地熱遊憩區的賣店經理林奕仲表示，配合廠商目前持續供貨，店裡每日限量供應雞蛋，價格無調漲，每盒6顆蛋、售價60元。

清水地熱遊憩區是宜蘭熱門旅遊夯點，豐富的地熱資源能煮玉米、溫泉蛋等食材。(圖:賣...
清水地熱遊憩區是宜蘭熱門旅遊夯點，豐富的地熱資源能煮玉米、溫泉蛋等食材。(圖:賣店業者提供)

林奕仲觀察到，遊客以往只買現煮的蛋量，自1月底開始，有些人歸還租借竹簍時，會再多買幾盒雞蛋，言明就是要帶回家；周間每天平均多賣30至50盒蛋，假日則再增一倍為60至100盒。

他坦言，今年春節期間受疫情、天候不佳影響，賣店業績較去年同期下跌約2成，然而近來不少遊客有多買蛋的情形，店內每日雞蛋銷售量提升約1成。

宜蘭縣轄風景區現有17個（頭城濱海森林公園因工程未開放），這兩年受疫情影響，今年春節期間的造訪人次較去年少了3成6。只有人氣王清水地熱遊憩區，今年比去年成長2％，有3萬1477人次，位居各大風景區之冠；園區春節期間每日都有不少人潮，初二最多有1萬7644人次，其次是初四、初三，分別為1萬5200人次、1萬6582人次。

清水地熱遊憩區今年春節期間都有不少遊客，初二最多有1萬7644人次，其次是初四、...
清水地熱遊憩區今年春節期間都有不少遊客，初二最多有1萬7644人次，其次是初四、初三。(圖:宜蘭縣政府提供)

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