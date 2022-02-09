殺妻塞桶棄屍 偵訊落淚挨批假

吳姓男子殺妻，偵訊時落淚被指是企圖博取同情，檢方依殺人罪起訴，求處無期徒刑。圖為桃園地檢署。(本報資料照片)

吳姓男子懷疑謝姓妻子外遇，痛毆她悶死，套袋對折裝進塑膠桶棄屍，16小時後報警辯「只想嚇嚇老婆」；檢方認為符合自首，但掩蓋犯行意圖明確，泯滅人性毫無悔意，偵訊時落淚是企圖博取同情，依殺人罪起訴，求處無期徒刑。

檢警調查，31歲吳男和妻子結婚5年多，育有2名子女，去年11月29日發現她手機 有男性友人對話，當下沒追問，隔天謝女質問吳為何看她手機，吳怒說「你為什麼要這樣對我？」、「我看到對話內容了」。

謝女回「那都過去了」，吳卻情緒失控痛毆她壓倒在地，徒手摀住口鼻悶死對方，接著將屍體套入大型塑膠袋，再對折放入塑膠水桶擺放陽台，再拿拖把整理血跡。

吳事後向謝女姊姊、父母謊稱「謝女跑掉了」，直到第二天才向謝女姊姊坦承殺人，自行打電話報警。

偵訊時吳否認殺人犯意，稱「只是想嚇她而已」。但檢方驗屍謝女臉部腫脹，頭臉嚴重挫傷，吳的雙手因用力毆打致腫大，並查出他跨坐死者身上悶住口鼻。

檢方認為，吳男因妻子和男性友人對話而憤怒，雙方發生爭吵，死者有不斷反抗跡象，可見吳因受刺激而有殺人犯意，且相當堅決，依殺人罪嫌起訴。

吳案發後主動報案，符合自首，但他犯後二度向妻子姊姊、父母謊稱謝女跑掉了，想掩蓋犯行意圖明確，直到岳父建議報警才報案，就算自首也是迫於情勢，非幡然悔悟，建議不減刑。

檢方痛斥吳泯滅人性，相驗時也沒有哭泣，直到被羈押提訊時才落淚，犯後對賠償一事隻字未提，毫無悔意，建請法院判處無期徒刑。