妻曝「3子女非你的種」 夫想斷關係遭法院拒絕

台灣高等法院以蕭男直到妻子提離婚才提起訴訟，超過2年除斥期間，不論蕭與3名子女DNA鑑定結果為何已無影響，駁回蕭上訴。(本報資料照片)

蕭姓男子與魏姓妻子結婚42年，育有3名子女，4年多前妻子離家出走，告訴蕭「3個孩子都不是你的種」。他去年提否認子女訴訟，台灣高等法院以蕭直到妻子提離婚才提起訴訟，超過2年除斥期間，不論蕭與3名子女DNA 鑑定結果為何已無影響，駁回蕭上訴。

台灣民法第1063條規定「妻之受胎，係在婚姻關係存續中者，推定其所生子女為婚生子女。夫妻之一方或子女能證明子女非為婚生子女者，得提起否認之訴。」「前項否認之訴，夫妻之一方自知悉該子女非為婚生子女，或子女自知悉其非為婚生子女之時起兩年內為之。但子女於未成年時知悉者，仍得於成年後兩年內為之。」

蕭姓夫妻1980年結婚，目前三名子女皆已成年。蕭指出，妻子2017年間離家，向他坦承三個小孩都不是他親生，他才提否認子女之訴。

高院 指出，婚生推定制度目的在確保子女地位、成長安全，避免使無辜子女負擔因非婚生而致的社會、法律上不利益。真實的父子身分關係，涉及父母子女身分權、人格權，若推定與真實不符，可提起否認之訴。但為維護血統真實與身分安定間平衡，規定否認之訴應於兩年除斥期間內為之，並以提起訴訟一方主觀知悉子女為非婚生時起算。

高院認為蕭男既然2017年間就知道這件事，卻直到去年妻子提離婚訴訟才具狀要否認子女，明顯超過兩年除斥期間，依規定他不得提起本件之訴。

訴訟時蕭妻改口，但有兩名子女同意父親主張，法官以否認子女之訴不適用認諾、自認及不爭執事實，蕭請求與三名子女驗DNA，不論鑑定結果為何，都不影響訴訟已逾兩年除斥期間，因此駁回。