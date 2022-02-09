2年紛擾告終 管中閔襄助 文化大學終於有新校董

文化大學董事會爭議多年，8日選出台大前副校長陳泰然擔任董事長。(本報資料照片)

文化大學董事會爭議多年，文化大學前董事長張鏡湖過世兩年多的昨天，文大董事會選出台大前副校長陳泰然擔任董事長，加上台大校長管中閔、成大校長蘇慧貞、台灣教育大學系統總校長吳清基、教育部 前次長周燦德等新任董事，頂大派、師範聯大派共治文大，要協助文大揮別陰霾邁向頂尖。

文化約有3萬名學生、校產逾百億台幣，在私校界規模龐大，董事會主導權受外界關注。張鏡湖辭世後，董事會陷入鬥爭，以張鏡湖女兒張海燕為首的家族派，和校友董事代表無法達成共識，董事長懸缺兩年多。教育部日前透過法律程序，官派陳泰然任臨時董事長，並要求他領導董事會選出新董事長。

據了解，陳泰然投票 前有意角逐董事長，邀請管中閔、蘇慧貞、吳清基等同樣來自國立大學的代表擔任董事，也創國立大學校長任私立大學董事先例。張鏡湖家族也有意掌權，推派白省三為代表，最後白獲5票，陳泰然拿6票勝出擔任董事長。

不過，陳泰然為文大尋覓董事過程阻力不小，還吃閉門羹，有些人一聽到文大就拒絕，不願沾惹是非或是怕被告，陳泰然拜訪台大校長管中閔說明理念後，管慨然答應，包括蘇慧貞、吳清基、周燦德等人也願出手相助。

陳泰然形容，管中閔等人是「頂尖派新董事」，他們加入有助文大率先轉型、積極轉型。過年期間，陳泰然向文大新董事拜年表示，外界期待新董事會「頂尖派」結構，自此可擺脫家族派和校友派的糾葛，回應社會期待，新董事會一定可以一起努力助文大逃脫泥淖，掃除霧霾，脫胎換骨並邁向頂尖。

陳泰然說明治校理念，強調以學生為主體，要為學生打造優質學習環境，讓他們不虛此生，入寶山滿載而歸，尤其住宿和交通問題要優先解決。他指出，第二是帶領學校邁入頂尖大學，新任董事史無前例聘任兩位頂大校長和前教育部長及次長，就是要展現躋身頂尖的強烈企圖心。第三是要善盡社會責任，文大新董事會成立，就是為私校董事公共化樹立標竿，要讓文大成為「大家的大學」。

校內資深教職員工表示，整體而言文大仍重視張家血統，「外人」陳泰然出線，恐怕只是家族派暫時讓利給客人，背後或許有交換條件，確保張家能掌握校產。

不具名教職員指出，文大營運情形正下滑，董事會紛爭落幕之餘，期許董事支持有勇、有謀、有前瞻性的新校長，並延攬會做事、有擔當的團隊，全面翻修文大。