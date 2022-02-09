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日本核食解禁 地方憂無能檢測 中央保證檢驗量能充足

台灣新聞組／台北9日電
行政院8日宣布解禁日本福島等五縣食品進口，衛福部長陳時中（左起）、外交部長吳釗燮、行政院發言人羅秉成、政委鄧振中、經濟部長王美花及農委會主委陳吉仲一字排開說明。（記者鄭超文／攝影）
行政院8日宣布解禁日本福島等五縣食品進口，衛福部長陳時中（左起）、外交部長吳釗燮、行政院發言人羅秉成、政委鄧振中、經濟部長王美花及農委會主委陳吉仲一字排開說明。（記者鄭超文／攝影）

行政院昨天宣布解禁日本福島等五縣食品進口，預計2月下旬正式公告；政院提出三配套，從「禁止特定地區進口」改為「禁止特定產品進口」，可進口食品須檢附輻射檢驗與產地雙證明，並採取邊境百分百逐批檢驗。雖然中央政府保證輻射檢驗量能充足，但地方政府卻憂心抽檢量能不夠。

本報系聯合報報導，原能會表示，自福島核電廠發生事故以來，過去十年全台每年平均檢驗1.5萬件日本進口食品，確保放射性含量在安全標準內，已串聯七家實驗室，將來每年最多可檢驗7萬件，原則上量能充足。行政院食安辦主任許輔說，十年來日本食品進行輻射檢驗，18萬件全合格，未來主要管制量能放在邊境，其次才是市場抽驗。

目前台北市、台南市及桃園市都沒有檢測儀器，只能送新北市採檢。由於輻射檢驗設備動輒上千萬台幣，且有環境限制，許多縣市沒有能力設置。

福島五縣食品解禁，雖有三原則、三配套把關，但專家認為，應充分揭露當地輻射背景值，且清楚標示產品來源，作為民眾選擇時的參考依據；長庚醫院臨床毒物中心主任顏宗海質疑「仍有風險隱憂」，提醒民眾採買時最好仍以本土產品為主，若要購買進口商品，務必留意標示。

衛福部食藥署長吳秀梅說明，只要日本禁止流通的品項都不准進口台灣；福島五縣的野生鳥獸肉、菇類與漉油菜屬於特定風險品項，仍禁止進口。福島五縣的進口食品會採百分之百逐批檢驗；未來可開放進口的食品，必須檢具輻射檢驗證明與產地證明。

日本 邊境 解禁

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