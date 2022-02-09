新聞評論／反核電卻擁核食 綠的信仰不顧人民

蔡政府在開工第二天真戲上場，宣布日本福島周邊食品解禁。（中央社）

從年前演到年後，蔡政府終於在開工第二天真戲上場，宣布日本 福島周邊食品解禁，理由是「無可迴避日本的合理訴求」。以如此謙卑的態度恭迎福島核疑慮食品，這對700多萬「反核食」的公投 民意，將情何以堪？尤其，日本政府明年春天將開始放流福島核一廠的核廢水入海，蔡政府如今急著開放福島水產品，不嫌太草率？

日本福島核電廠事故已過去近11年，當地災區經過重建及復原，人們對於福島食品自無必要再一味拒斥，也算是對福島居民的支持。因此，政府將對「特定地區」的禁止，改為對「特定產品」的管制，確實更合乎自由貿易精神，也可避免「偽造產地」的情事發生。問題是，政府一再強調福島食品「安全無虞」的說法，與其提出的「三原則」、「三配套」政策，卻顯得心口不一，也毫不對應。

原因很簡單，以蔡政府開放「萊豬」的霸王硬上弓姿態，許多檢驗除了草率粗略，甚至極不透明，外界完全難以相信政府提供的數據是否真實。因此，當行政院發言人羅秉成宣稱，政府將以「比國際標準更嚴的規範」為國人的食安把關，誰會相信此話為真？這個政府如果夠真誠，嚴格執行國際規範的標準即可，但它卻偏偏要誇稱「比國際標準更嚴」；如此一來，這項政策即變質成「修辭矯飾法」，嗅不出誠懇的氣味。

更糟的是，和上次蔡英文總統片面宣布萊豬開放一樣，這次福島食品的開放，也未經過任何協商、徵詢的程序，包括未與在野黨和民間團體溝通，即由行政部門逕自拍板決定。但別忘了，「反核食」是2018年經779萬人在公投中投下贊成票通過的；如此高標的民意表達，蔡政府卻利用公投法的設計漏洞，在兩年後直接將它否定。這樣的政府，你能說它不傲慢嗎？

民進黨 可以藐視在野黨，算準他們對這項開放政策無計可施；但執政者對民意的藐視和無視，毋寧是更令人反感的事。因此，當政府發言人說出「無法迴避日本的合理訴求」時，他完全沒意識到自己正在踐踏本國民意吧？蔡政府又把台灣民眾的訴求置於何地？尤其可憎的，是官員的不誠實。蔡政府一直強調，開放福島食品勢在必行，因為全球只剩大陸和台灣尚未開放；事實上，南韓迄今仍未開放福島水產品，行政院卻刻意略而不提。

進一步說，兩岸和南韓迄未全面開放福島食品，主要是這幾國和日本不僅在地理上鄰近，飲食習性又極相似，當然有必要保持更高戒心。行政院卻把我們和其他不相干的地區相提並論，甚至誇稱此舉可取得台灣加入CPTPP的門票；這點，我們倒要請閣揆蘇貞昌說明一下：這張門票何時可以到手？

當行政院官員一字排開，在那裡拍胸脯保證政府會嚴格把關時，許多民眾一定很好奇：政府將如何嚴格把關？衛福部食藥署長吳秀梅說，對於特定「風險品項」會要求「雙證明」，可以在原廠貼好，也可以到台再貼。試問，只要貼上雙證明，就真能確保安全無虞嗎？事實上，台灣一些日本料理店已開始向客人提供禁止進口的福島「千葉海產」；以這樣荏弱的把關能力，政府的保證要說給誰聽？何況，民眾又不是沒看過吳秀梅在處理高端疫苗緊急授權時，如何厚顏放水。

蔡政府高調迎接福島食品，卻踐踏反核食的700多萬民意，再度證明了民進黨無可救藥的霸道。民進黨極力扼殺國內核電廠，卻反身擁抱福島核汙疑慮食品，令人懷疑它究竟有什麼真誠信仰？