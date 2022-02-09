日核食進口 藍堅持「輻射零檢出」 揚言抵制蘇貞昌報告

福食解禁引發藍綠論戰，國民黨堅持「輻射零檢出」，10日將召開公聽會檢視行政院配套可行性。（記者胡經周／攝影）

行政院昨天宣布開放日本 福島食品進口，國民黨 立法院黨團總召曾銘宗表示，國民黨堅持「輻射零檢出」，要求行政命令備查改為審查，明天將召開公聽會檢視行政院配套可行性，並公布檢舉已上市核食專線供民眾投訴；若未制定好配套就強行開放，立法院開議一定抵制行政院長蘇貞昌施政報告。

本報系聯合報報導，國民黨昨天舉行記者會，抨擊蔡政府繼開放萊豬後，再度開放「核食」，突襲台灣人的餐桌。國民黨並四問蔡政府：是否做好風險評估？開放日本「核食」，如何做到分類開放、分級管理？日方提供的產地證明，是否一定得是官方出具？邊境 管理抽檢量能不足的問題解決了嗎？

國民黨智庫執行長柯志恩表示，行政院號稱將採「最嚴格的標準」，但以放射性元素「銫」的殘留量為例，台灣所允許的殘留量是「50貝克／公斤」，但國際上諸如俄國、烏克蘭等，採更嚴格的「40貝克／公斤」。

台中市議會國民黨團昨強烈譴責，要求至少舉辦300場以上說明會；對於中央計畫刪除各地自治條例牴觸中央法令部分，台中市政府擬3月提訴願或釋憲等行政救濟措施。