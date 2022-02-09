綠駁「突襲」開放核食 稱蔡英文解決馬英九難題

民進黨發言人謝佩芬。(本報資料照片)

對於日本 福食解禁，民進黨立委郭國文昨天表示，感謝蔡英文總統處理了前總統馬英九 時代無法解決的問題，相信對國家、政黨、人民，都是好事；在比國際標準更嚴格的規範下，讓沒有食安問題的日本食品進口，是台灣和世界接軌的路上，所踏出的重要一步。

郭國文也指出，硬要把符合標準的食品貼上核食標籤，甚至把開放福食跟反核能兩個不相干的事湊在一起，根本是借題發揮。如果在野黨能用理性的角度來面對，就會發現政府根本不會進口核食，而在嚴格的條件下，讓福食進口是再合理不過的作為，期盼國民黨 能將下會期重點擺在修憲及地制法相關改革。

民進黨發言人謝佩芬表示，馬英九2016年就曾公開贊同台灣應盡快開放日本福島食品進口，六年前就在倡議的事，現在國民黨卻要亂扯是「突襲」，凸顯國民黨前後矛盾；國民黨今年1月14日也曾指，只要日本政府保證日本進口食品品質與安全，就不反對進口，希望國民黨能夠理性看待，不要再因政治鬥爭而進行非理性操作。

謝佩芬指出，台灣檢驗標準比聯合國國際食品法典委員會、美國、公認食安高標準的歐盟都還嚴格，只要輻射超標的食品都不能進口。台灣正在申請加入「跨太平洋夥伴全面進步協定（CPTPP）」，相關食品管制措施調整，也會成為未來台灣能否與其他國家、區域組織進行對等經貿談判的重要依據。

立院民進黨團幹事長鄭運鵬說，如今行政院開放的做法與當年馬英九的看法一致，國民黨的反對是「政治性膝蓋反應」，提不出任何一點科學證據。