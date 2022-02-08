行政院宣布開放核食 國民黨提「四問」要求蔡政府回答

國民黨8日舉行「抗議突襲開放核食 蔡政府踐踏779萬民意」記者會。(記者胡經周／攝影)

行政院今天宣布開放核食，國民黨 提出四問：蔡政府是否做了風險評估？開放日本 核食，如何做到分類開放、分級管理？核食日方提供的產地證明，是否一定得是官方出具？邊境管理抽檢量能是否足夠？不足的解決了嗎？要求蔡政府具體回應全民。

國民黨今天舉行「抗議突襲開放核食 蔡政府踐踏779萬民意」記者會，表達對於蔡政府繼開放萊豬，再度突襲台灣人的餐桌、開放核食的嚴正反對立場。

國民黨祕書長黃健庭表示，目前核食的安全性還缺乏足夠的科學報告、風險評估以及檢驗配套，人民的疑慮也尚未消除，但民進黨 政府就逕自開放核食，不僅踐踏了779萬台灣人直接民意，也是置台灣人民的健康於不顧。他也指出，國民黨當然也贊成與日本深化經貿交流，但不應以人民的健康作為代價，國民黨將在立法院、各縣市議會全力捍衛人民的食安。

國民黨文傳會副主委、議員王鴻薇指出，昨天民進黨立院總召柯建銘表示，「立法委員沒資格去問」有關核食開放與否的決策，她質疑民進黨的立委根本是自我閹割。另外，目前立法院也處於休會期間，民進黨政府此舉根本是要「跳過立法院」，不僅不符合民意，也不符合程序正義。

國民黨智庫執行長柯志恩表示，行政院號稱台灣將採取「最嚴格的標準」，但她以放射性元素「銫」的殘留量為例，指出蔡政府所說的並非事實，台灣所允許的殘留量是「50貝克/公斤」，但國際上諸如俄國、烏克蘭等，採取了更嚴格的「40貝克/公斤」標準，而國際上另一權威機構IPPW則採取「8貝克/公斤」的標準。她質疑，民進黨政府如何說服民眾台灣將採用最嚴格的標準？

柯志恩進一步指出，目前台灣所有的原始資料全部由日本提供，台灣目前的資料、科學證據足夠充分嗎？台灣的專家是否有親赴日本考察、取經？而現在台灣許多的家長更好奇的是，就核食進口是否依循萊豬的模式，將核食排除於孕婦、嬰幼兒、中小學生等敏感族群的實用範圍之外？就上述種種疑問，民進黨政府根本沒有準備好。

國民黨文傳會副主委黃子哲批評，民進黨執政可謂是「雞蛋何時有？核食馬上到！」民進黨政府不關心民生問題，卻捨本逐末開放食安尚有疑慮的核食。他指出，在2016年的「民進黨執政縣市聯合」聲明中，口口聲聲要捍衛台灣人民健康、禁止福島食品進口，現在卻180度大轉彎、罔顧程序正義，民眾當然難以接受。

最後，黃子哲進一步向蔡政府開放核食的舉措提出具體的「四問」：「蔡政府是否做了風險評估？」、「開放日本核食，如何做到分類開放、分級管理？」、「核食日方提供的產地證明，是否一定得是官方出具？」、「邊境管理抽檢量能是否足夠？不足的解決了嗎？」