綠解禁福島食品拿馬英九當墊背 馬辦：須尊重民意

前總統馬英九。(本報資料照片)

行政院今天宣布解禁日本 福島等五縣食品，預計二月下旬上路。民進黨發言人謝佩芬今天表示，目前全世界僅剩中國和台灣仍全面禁止日本福島五縣食品，台灣作為積極加入國際貿易組織的一分子，應該回歸國際標準和科學證據，這點在2021年的公投 結果中，台灣社會就已經展現出高度智慧。此外，台灣的檢驗標準比聯合國國際食品法典委員會（Codex）、美國、歐盟還嚴格，前總統馬英九 也曾説「不應再禁止日本福島五縣食品」，期盼各界能理性面對相關管制。

前總統馬英九辦公室指出，蔡政府在食安議題上，並未真正優先考量國人權益，如果蔡政府真如此聽馬英九的話，那為何在開放萊豬議題上，卻又不聽馬政府所堅守的「牛豬分離」原則？

謝佩芬指出，國民黨自馬政府時期就一直希望開放福島五縣食品，馬英九2016年曾接受媒體專訪，公開贊同台灣應盡快開放日本福島食品進口，6年前就在倡議的事情，現在國民黨卻要亂扯是「突襲」，是否都沒在關心馬英九的動態？馬英九當時還說，「日本在產地證明和輻射證明等申報都有確實執行，日本食品的檢查也都沒問題，不應再禁止，以免日本覺得我們很不合理，跟國際間打交道還是要站住一個理字。」

至於國民黨不斷提及2018年的公投結果。謝佩芬說，正是源於2018年公投的經驗，政府不僅將2016年以來民間所提出的各項具體建議逐一採納，包括完成6分風險評估及調查，用科學證據確保健康無虞、檢驗量能擴充到每年近7萬件、持續徵詢相關公民團體意見，精進管理措施等，這些作為都是在回應2018年的公投民意。這十年來台灣針對日食進行輻射檢驗也都全數合格。

馬辦質疑，民進黨無視2018年「反核食公投」展現的民意，刻意援引馬英九過往對福島食品開放的相關看法，以合理化逕自開放的作為，卻忽略馬政府當時的時空背景，也做不到馬英九對國人健康問題的堅持。

馬辦指出，2018年「反核食公投」，台灣民意已經明確拒絕日本核食進口。馬英九2年前也說過，政府必須尊重民意，如果政府有意開放日本福島五縣食品進口，應該再公投一次。

馬辦表示，民進黨繼拒絕「以核養綠」公投民意後，再次悍然拒絕台灣多數民意。這次更是逕自開放，也未與國會商議，更遑論與民眾溝通，早已成「民選專制」。民進黨一再展現自己執政的獨裁鴨霸、踐踏民意，人民終將用選票讓這個專制政權付出代價。