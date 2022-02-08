茶水間關燈鎖門…台已婚主播性騷女下屬 下場曝光

公視台語台前主播吳國禎被控性騷擾女下屬。（翻攝自YouTube）

公視台語台已婚主持人吳國禎，前年任職主播時，獨自帶年輕女下屬到茶水間反鎖關燈，被控性騷擾 提告求償；士林地方法院認定吳的言行構成性騷擾，判賠台幣1萬6000元(約574美元)，可上訴。

公視台語台表示，去年即與吳解除主播合約，尊重司法判決。吳國禎則回應「無端受誣一再折磨，備感心力交瘁」，尚未決定是否上訴。

女下屬主張，2020年6月中旬，吳在通往茶水間途中稱「我如果對妳手來腳來，你會不會不喜歡」，她拿起水果刀示意不要靠近。同月26日，吳稱分享「秘密基地」單獨帶她到無監視器、人煙稀少茶水間小房間，稱「選男友要選像我這種已婚的比較好」、「我現在要做一件讓妳驚訝的事」，隨即關燈，她驚嚇無法反應，吳還問「妳怎麼沒有尖叫」，她回神後逃離。

事發三個月後，女同事診斷出廣泛性焦慮症，同年9月提出性騷擾申訴，公視申訴處理委員調查後「申訴成立」，吳申覆不成，女方請求20萬元精神慰撫金和萬餘元醫藥費。

46歲吳國禎曾為公視台語台主播，目前主持音樂節目。他主張，申訴處理委員認定他帶女同事到公司茶水間行為不當，但不是性騷擾。事後女同事主動參與會議討論、在他臉書 粉絲專頁按讚、共同誦讀台語俗曲唱本，與一般人遭性騷擾後不同。

法官認定，吳是女子的上級，職場上有不可避免業務往來，女下屬申訴前，努力壓抑維持如往常一樣互動，沒違背常情。

吳帶女下屬到茶水間，聊到男朋友話題，關門反鎖、關燈，造成女同事恐懼情緒，吳的言行已屬冒犯，構成性騷擾。

吳國禎說，人生要繼續向前走，不再跟惡事糾纏下去。他自認始終清白做人、認真做事，「繼續做好節目、公道自在人心，也相信最後的審判終究會來」。