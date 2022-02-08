全台蛋荒未解 衛生紙又喊漲 最高漲幅20%

春節過後缺蛋危機未解，民眾逛賣場依舊買不到蛋，農委會7日宣布將補助雞農生產成本，盼業者願意多養雞產蛋。（記者葉信菉／攝影）

過了一個年，不僅缺蛋危機依舊，物價上漲壓力也從餐飲蔓延到民生物資，衛生紙及清潔用品都喊漲。北部鬧蛋荒，台中地區不少家庭主婦昨早到連鎖賣場搶購雞蛋 ，蛋架空空如也。台中市長盧秀燕昨說，民眾可能聽聞北部缺蛋，因南來北往方便到台中掃貨，造成市面上有些短缺，價格也稍微提高。

春節過後漲聲又再響起，民眾最有感的衛生紙也將漲價。永豐實旗下的紙品、潔品宣布2月下旬調漲，衛生紙漲幅為5%至20%，其中八成消費者主要購買的抽取式衛生紙漲幅平均約8%；清潔用品反映包材、棕櫚油等成本上漲，漲幅約5%至8%。

永豐實說，原物料占比最高的漿、包材、能源年增長均逾四成，甚至部分近倍增，配合政府穩定物價與照顧消費者，農曆年後才適度調漲，後續銷售價將視通路檔期而定。

儘管雞蛋每台斤批發價2月底前維持凍漲在34.5元(台幣，下同，約1.23美元)，但蛋荒持續蔓延，農委會昨提出「穩定雞蛋生產獎勵措施」，宣布將補貼雞農飼料成本每台斤3元，另補貼蛋中雞（約滿八周的中型蛋雞）每隻25元、共300萬隻。粗估三周補貼一億元，由農損基金支應。

台南市蛋雞協進會理事長黃文成認為，農委會針對當前蛋雞農相關補助誘因根本「緩不濟急」，恐無多大作用，預估也得要清明後，雞蛋產銷才會逐漸恢復穩定。

有中部業者說，補助了才慘，代表這個牌價是天花板，以後蛋雞產業就跟種米一樣，要領補助才能賺錢。也有業者說，雛雞要養到可產蛋要15周，就算祭出補貼，短期內缺蛋問題恐仍不會改善。養雞協會理事長陳國村則說，飼料成本高漲，現在雞蛋每台斤批發價34.5元，但生產成本已達32元，有補貼，蛋農才會留雞生蛋。

台灣優良蛋品發展協會理事長邱石崇說，蛋雞飼料七成是玉米，但玉米去年每公斤7元，現在漲到15元了，將雞蛋批發價凍漲在34.5五元完全不合理。