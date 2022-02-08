政院突襲 宣布日本核食解禁 祭3配套

行政院8日舉行「日本食品輸入管制措施」記者會，宣布開放日本福島食品進口，並祭出三原則及三配套。圖為賣場架上的日本食品。（記者許正宏／攝影）

針對日本 福島五縣食品是否解禁輸台，行政院今天上午舉行「日本食品輸入管制措施」記者會宣布解禁。行政院發言人羅秉成表示，經府院行政團隊、立法院執政黨團一致性高度共識，將回歸科學檢驗、比國際標準更嚴格、為民眾食安把關，合理調整對日本食品長達11年的管制措施，今天將依照食品安全管理法的授權，進行相關預告。

行政院上午舉行「日本食品輸入管制措施」記者會，由行政院發言人羅秉成主持，行政院政務委員鄧振中、衛福部長陳時中 、經濟部長王美花、外交部長吳釗燮、農委會主委陳吉仲出席。

行政院提出「三原則」、「三配套」，開放福島五縣食品進口。三原則為回歸科學檢驗、比國際標準更嚴格、為食安把關；三配套則是：由「禁止特定地區進口」改為「禁止特定產品進口」、具風險品項採輻射安全及產地的雙證明，以及福島五縣食品於邊境落實百分百檢驗

知情人士指出，政院決定宣布開放福食，主要原因有二：第一是已做好配套措施，包括輔導七間食品輻射檢測 認證實驗室取得財團法人全國認證基金會（TAF）及衛福部食藥署的雙重認證，提升日本進口食品檢測技術與量能；第二是政院一直在等待食藥署公布「2020年度輸入食品風險分析」數據，昨晚公布的數據，讓政院認為「可放行」。

中央流行疫情指揮官陳時中昨天也在疫情記者會說，「相關食品都會走向正常化」，檢驗標準都已經訂在那裡，台灣標準相對嚴格，福島核災已過十年，大部分國家大多觀察一兩年，台灣若要進口，將在基於安全符合科學國際規範架構下進行。

政院今天記者會，包括政務委員鄧振中、衛福部長陳時中、經濟部長王美花、外交部長吳釗燮，以及農委會主委陳吉仲都將出席說明。管制措施鬆綁，預計由衛福部預告行政命令的修訂。

民進黨團總召柯建銘表示，尊重總統及經貿團隊決定，福食只有台灣、中國沒有開放，「這是我們不可迴避的問題」，希望在野黨能夠站在團結國家、朝野合作的思維上面對，「國民黨要反對、抗爭，我們都會尊重，但是希望國民黨內部一致就好」。