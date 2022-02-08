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政院突襲 宣布日本核食解禁 祭3配套

台灣新聞組／台北8日電
行政院8日舉行「日本食品輸入管制措施」記者會，宣布開放日本福島食品進口，並祭出三原則及三配套。圖為賣場架上的日本食品。（記者許正宏／攝影）
行政院8日舉行「日本食品輸入管制措施」記者會，宣布開放日本福島食品進口，並祭出三原則及三配套。圖為賣場架上的日本食品。（記者許正宏／攝影）

針對日本福島五縣食品是否解禁輸台，行政院今天上午舉行「日本食品輸入管制措施」記者會宣布解禁。行政院發言人羅秉成表示，經府院行政團隊、立法院執政黨團一致性高度共識，將回歸科學檢驗、比國際標準更嚴格、為民眾食安把關，合理調整對日本食品長達11年的管制措施，今天將依照食品安全管理法的授權，進行相關預告。

行政院上午舉行「日本食品輸入管制措施」記者會，由行政院發言人羅秉成主持，行政院政務委員鄧振中、衛福部長陳時中、經濟部長王美花、外交部長吳釗燮、農委會主委陳吉仲出席。

行政院提出「三原則」、「三配套」，開放福島五縣食品進口。三原則為回歸科學檢驗、比國際標準更嚴格、為食安把關；三配套則是：由「禁止特定地區進口」改為「禁止特定產品進口」、具風險品項採輻射安全及產地的雙證明，以及福島五縣食品於邊境落實百分百檢驗

知情人士指出，政院決定宣布開放福食，主要原因有二：第一是已做好配套措施，包括輔導七間食品輻射檢測認證實驗室取得財團法人全國認證基金會（TAF）及衛福部食藥署的雙重認證，提升日本進口食品檢測技術與量能；第二是政院一直在等待食藥署公布「2020年度輸入食品風險分析」數據，昨晚公布的數據，讓政院認為「可放行」。

中央流行疫情指揮官陳時中昨天也在疫情記者會說，「相關食品都會走向正常化」，檢驗標準都已經訂在那裡，台灣標準相對嚴格，福島核災已過十年，大部分國家大多觀察一兩年，台灣若要進口，將在基於安全符合科學國際規範架構下進行。

政院今天記者會，包括政務委員鄧振中、衛福部長陳時中、經濟部長王美花、外交部長吳釗燮，以及農委會主委陳吉仲都將出席說明。管制措施鬆綁，預計由衛福部預告行政命令的修訂。

民進黨團總召柯建銘表示，尊重總統及經貿團隊決定，福食只有台灣、中國沒有開放，「這是我們不可迴避的問題」，希望在野黨能夠站在團結國家、朝野合作的思維上面對，「國民黨要反對、抗爭，我們都會尊重，但是希望國民黨內部一致就好」。

日本 陳時中 檢測

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