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日福島食品解禁 朱立倫：有害的核食 一定反對到底

台灣新聞組／台北8日電
國民黨主席朱立倫。（圖：國民黨提供）
國民黨主席朱立倫。（圖：國民黨提供）

行政院今天宣布日本福島食品解禁，朝野各有反應。國民黨主席朱立倫表示，國民黨大力歡迎安全、可靠的日本食品，但只要是對民眾健康有傷害的核災食品，一定反對到底，食品安全、健康沒有任何折扣空間，「反核食公投779萬票的民意，不是政府可以踐踏撕毀，政府要保障民眾的健康安全，沒有妥協空間及交換條件」。

國民黨立院黨團總召曾銘宗批評，反核食公投是經過779萬票民意通過的重大宣示，民進黨政府竟在未與人民溝通的情況下突襲開放，國民黨絕對無法接受，給予最嚴厲的譴責，將提出周延監督機制。民眾黨團不反對開放，但要求做好配套措施，並提出三大訴求：社會溝通、源頭管理、明白標示。

曾銘宗表示，台灣在與日本談判上明明可以更強勢一些，卻自我矮化，為了試圖換取可能加入CPTPP（跨太平洋夥伴全面進步協定） 的空泛承諾，拿人民健康作為交換、突襲開放核食進口，相信全民都無法認同。

曾銘宗說，政府若不願為人民食安確實把關，國民黨會代位監督，將會提出更周延完整、確保民眾健康的機制，包括如何赴日查廠，收集產品後送驗並公布檢驗報告、公開產地標示等，以及希望相關產品進口後的流向要有追蹤機制等。

對於官員表示，福島五縣食品會於邊境進行百分之百檢驗，曾銘宗也質疑，相關人力是否足夠百分百檢驗，後續的監督機制能否落實，都是大家關切重點。

新北市長侯友宜受訪表示，對民眾來講，食品安全健康的把關，絕對要全力守護，大家要盡心盡力，希望嚴格把關，讓這些食品能夠得到更多的保障。

立法院長游錫堃昨受訪時首度表態，行政院決策會考量國際標準、科學證據及民意，「如果都符合標準，立法院應該要支持」。

還有民進黨立委私下指出，在立法院開議前宣布開放，讓國民黨沒有舞台可發揮。

對於國民黨團揚言強力杯葛，游錫堃說，會盡量來溝通，國際標準及科學證據都是客觀標準，民意部分，各黨一定會考慮到支持者意見，要多溝通說明，「立法院是最高民意殿堂，立法院所做一切事情，一定以民意為依歸。」

行政院8日宣布日本福島食品解禁，國民黨立院黨團批評民進黨政府未與人民溝通就突襲開...
行政院8日宣布日本福島食品解禁，國民黨立院黨團批評民進黨政府未與人民溝通就突襲開放，給予最嚴厲譴責。圖為賣場架上的日本食品。（記者許正宏／攝影）

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