核食解禁前提報告 食藥署：日食品輻射致癌風險可忽略

食藥署晚間公布「109年度輸入食品風險分析」。（截自食藥署官網）

蔡政府宣布開放日本 福島食品之前，衛福部食藥署昨晚突然公布「109(2020)年度輸入食品風險分析」，報告以日本官方輻射檢測 資料加上輸台食品量分析，認為癌症 及遺傳效應風險等級是可以歸類為可忽略之風險；並建議台方管制措施應該從目前的「地區管制」方式轉變為針對品項進行「高風險管制」。但是否會因此修改管制方式，食藥署長吳秀梅表示，還需要請專家討論。

此風險評估報告主持人為由台大毒理學研究所教授、腎臟科醫師姜至剛，報告針對日本食品輻射風險進行國際間檢驗數據的蒐集，包括2018、2019、2020年日本厚生勞動省食品輻射劑量監測資料、香港食物安全中心邊境檢測資料，並配合2019年國家攝食資料庫，評估相關食品對於各年齡層（孩童、青少年、成年、老人、育齡女性）健康的影響。

姜至剛接受訪問時表示，這份報告是以2018年赴日本取樣的301項食品加上日本的監測種類組合起來，並針對時間軸改變觀察可能潛藏的輻射風險。

根據日本進口食品總重量占台灣總進口食品的 1.6%，風險評估結果會使孩童每年平均增加0.001762毫西弗暴露量(0.000472 – 0.003088)、青少年每年平均增加0.002308毫西弗暴露量(0.000622– 0.004030)、成人每年平均增加 0.002814 毫西弗暴露量(0.000673 – 0.005094)、老年人每年平均增加 0.002406 毫西弗暴露量(0.000503 – 0.004597)、育齡女性每年平均增加 0.002334 毫西弗暴露量(0.000575 – 0.004182)。

姜至剛說，國際輻射防護組織建議，增加的暴露量加上背景輻射每年不可超過一毫西弗，10的負四次方至負六次方為可接受風險、超過10的負四次方則為不可接受之風險，而各研究族群癌症及遺傳效應風險部分各年齡層皆低於10的負六次方，為可忽略之風險。

不過姜至剛也指出，從日本公布的官方資料中可以發現，輻射超標產品不限於分布在台方管制的福島五縣市，在其他地區抽驗的項目中，乾香菇有65%、茶葉約13檢出微量輻射但仍在安全範圍。因此，以食品安全角度思考，管制措施應該從目前的「地區管制」方式轉變為針對容易超標的產品進行「高風險管制」。

對於食藥署是否修改管制方式，以及哪些食品會列為高風險食品，吳秀梅說，還需要請專家進行討論。至於何時會有定案，吳也表示，「有公布就會告訴大家」；她也強調，台灣的標準早已訂定，比國際都還要嚴格，沒有修改標準的必要。