蔡政府解禁核食無視779萬公投票 藍：踐踏民意

中廣董事長趙少康。（本報資料照片）

行政院8日宣布解禁日本 福島食品，並指1218公投 顯示，多數台人期待台灣走向世界，接受國際標準，中廣董事長趙少康 批評，這是混淆視聽的渾話，蔡政府霸王硬上弓，強姦民意放行核食，踐踏公投也踐踏民意；2018年反核食公投領銜人郝龍斌則表示，將串聯地方維護食安。

台北中國時報報導，郝龍斌說，2018年台灣以779萬票數反對核食進口公投過關，民進黨政府以及日本政府到今天為止，沒有做任何的努力，就想讓台灣人相信核災地區食品是安全的，隨時準備宣布開放，這是置台灣人民的生命安全於不顧。

他表示，在沒有資料證明福島核食是安全的，以及政府有足夠邊境檢驗能力前，強力要求政府不要讓日本核食進入台灣，否則將到各執政縣市與議會，串聯維護民眾食的安全。

東華大學教授施正鋒則指出，從憲政來說，反核食公投已通過，行政部門就該遵守，蔡政府無視人民，這是藐視直接民主，他並痛蔡政府不只對美國卑躬屈膝，連對日本也一樣，不僅沒有國家利益和外交概念，連起碼的自尊都沒有，「這樣做只會被人瞧不起」。

另據本報系聯合報報導，趙少康表示，反福島核食進口公投有多達779萬人支持，即使過了兩年，這股民意也不能被政府視而不見。同樣是1218公投，蔡政府反對核電卻擁抱核食，精神錯亂前後矛盾，犧牲台灣民眾健康。

趙少康說，行政院強調未來會秉持比國際標準更嚴格的科學檢驗，具體落實邊境管制，卻不願意實地到日本採樣檢測殘留，台灣人對日本食品特別情有獨鍾，福島五縣市禁令一解除，農漁產品大舉叩關，台灣檢測量能不足下，民眾又是只能自求多福。

趙少康感嘆，在野黨勢單力薄，蔡英文要蠻幹根本擋不住，再度展現民進黨全面執政、全面亂政，缺乏監督力量的台灣發展困境。