我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

新澤西等4州 解除校園口罩令 加州室內解禁但教室照戴

頭栓狗鍊的女人：中國「徐州八孩案」的扭曲風暴

蔡政府解禁核食無視779萬公投票 藍：踐踏民意

台灣新聞組／台北8日電
中廣董事長趙少康。（本報資料照片）
中廣董事長趙少康。（本報資料照片）

行政院8日宣布解禁日本福島食品，並指1218公投顯示，多數台人期待台灣走向世界，接受國際標準，中廣董事長趙少康批評，這是混淆視聽的渾話，蔡政府霸王硬上弓，強姦民意放行核食，踐踏公投也踐踏民意；2018年反核食公投領銜人郝龍斌則表示，將串聯地方維護食安。

台北中國時報報導，郝龍斌說，2018年台灣以779萬票數反對核食進口公投過關，民進黨政府以及日本政府到今天為止，沒有做任何的努力，就想讓台灣人相信核災地區食品是安全的，隨時準備宣布開放，這是置台灣人民的生命安全於不顧。

他表示，在沒有資料證明福島核食是安全的，以及政府有足夠邊境檢驗能力前，強力要求政府不要讓日本核食進入台灣，否則將到各執政縣市與議會，串聯維護民眾食的安全。

東華大學教授施正鋒則指出，從憲政來說，反核食公投已通過，行政部門就該遵守，蔡政府無視人民，這是藐視直接民主，他並痛蔡政府不只對美國卑躬屈膝，連對日本也一樣，不僅沒有國家利益和外交概念，連起碼的自尊都沒有，「這樣做只會被人瞧不起」。

另據本報系聯合報報導，趙少康表示，反福島核食進口公投有多達779萬人支持，即使過了兩年，這股民意也不能被政府視而不見。同樣是1218公投，蔡政府反對核電卻擁抱核食，精神錯亂前後矛盾，犧牲台灣民眾健康。

趙少康說，行政院強調未來會秉持比國際標準更嚴格的科學檢驗，具體落實邊境管制，卻不願意實地到日本採樣檢測殘留，台灣人對日本食品特別情有獨鍾，福島五縣市禁令一解除，農漁產品大舉叩關，台灣檢測量能不足下，民眾又是只能自求多福。

趙少康感嘆，在野黨勢單力薄，蔡英文要蠻幹根本擋不住，再度展現民進黨全面執政、全面亂政，缺乏監督力量的台灣發展困境。

公投 日本 趙少康

上一則

商務客將解禁 入境檢疫天數可望縮短 月底國門微解封

延伸閱讀

2022地方選舉牽動2024 國民黨「5大天王」混沌不明

2022地方選舉牽動2024 國民黨「5大天王」混沌不明
穿中國隊服惹議 台選手道歉 趙少康：傷台人情感

穿中國隊服惹議 台選手道歉 趙少康：傷台人情感
朱江趙韓聚餐聊啥？趙少康：氣氛輕鬆聊禿頭

朱江趙韓聚餐聊啥？趙少康：氣氛輕鬆聊禿頭
柯文哲拒絕藍白合 趙少康：時間還早 他不會一口答應

柯文哲拒絕藍白合 趙少康：時間還早 他不會一口答應

熱門新聞

摩特動力產品銷售全球60多個國家，連續20年獲得台灣精品獎殊榮，堪稱台灣的隱形冠軍。（記者宋健生／攝影）

台灣摩特動力 電動機車騎進歐美 湯姆漢克斯也是老粉絲

2022-02-03 01:26
黃郁婷近日在個人Instagram、臉書上分享穿著中國隊隊服燦笑滑冰的影片，引發爭議。 (取材自黃郁婷IG)

穿中國隊服挨批 中華隊冬奧選手：運動無國籍

2022-02-03 01:30
台北市喊出2月底微解封，指揮官陳時中表示，觀察到2月10日才會決定下一階段。圖為台北市百貨美食街人潮。（記者林俊良／攝影）

入境台居家檢疫14天→10天？陳時中：勢在必行

2022-02-05 19:42
光田綜合醫院骨科部主治醫師嚴可倫除夕值班，送出這四個紅包。 取材自嚴可倫臉書

暖醫師過年值班送這四個人紅包 網友說感動

2022-02-02 21:09
IG上一段影片顯示一群陸戰隊員在山區進行槍射擊訓練，影中官兵不斷高喊疑似中文的「一秒間隔」。圖/截取自goons___up IG貼文

影／台陸戰隊員疑在美高喊這句口令被認出身分 台方未評論

2022-02-06 15:01
代表中華台北參加北京冬季奧運的競速滑冰女將黃郁婷。（取材自臉書）

穿中國隊服惹議 台選手道歉 趙少康：傷台人情感

2022-02-03 22:20

超人氣

更多 >
冬奧／美國花滑華裔選手周知方 確診退賽 聲淚俱下

冬奧／美國花滑華裔選手周知方 確診退賽 聲淚俱下
哈利、梅根沉默 威廉氣炸 卡蜜拉當王后 晚輩超不服？

哈利、梅根沉默 威廉氣炸 卡蜜拉當王后 晚輩超不服？
冬奧／谷愛凌自由式滑雪大跳台奪金 再瞄準另外2金

冬奧／谷愛凌自由式滑雪大跳台奪金 再瞄準另外2金
冬奧／「自己是隻美麗蝴蝶」 華裔陳楷雯奪7分助美摘銀

冬奧／「自己是隻美麗蝴蝶」 華裔陳楷雯奪7分助美摘銀
法拉盛20歲失聯女孩 一周後安全尋回

法拉盛20歲失聯女孩 一周後安全尋回