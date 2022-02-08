日核廢水明年入海 台觀察團因「邊境管制」日程未定

日本 擬於2023年起將福島核廢水排放入海，日本經濟產業省昨發布消息，指國際原子能總署（IAEA）預計2月14日至18日派遣專家調查團赴日，針對含氚廢水等相關議題進行審查。但台灣觀察團赴日時間遲遲未定，原能會表示，台灣受日本邊境 管制影響，仍在研商妥適時間點。

綠色公民行動聯盟秘書長崔愫欣說，台方應盡早到當地訪查，不過日本有土地管轄權，台灣或其他國際組織訪日的發揮作用仍有限，雖然核廢水排放前會稀釋濃度，依照科學證據沒有立即風險，但長期風險未知，日本至今也未說明要排放多久，可能是5年、10年，甚至20年以上。

崔愫欣說，若台灣觀察團未來赴日，也不該只收集日本政府官方資料，應訪查當地漁民及環團心聲，福島核災發生十年來，當地漁民都持續檢測 魚體及環境安全，過去大部分皆未超標，但未來排放核廢水後，應加強關心檢測結果。

日本東京電力公司去年底提交福島核廢水排放入海計畫，擬建造一公里長的海底隧道，將含氚廢水稀釋100倍以上再排放入海，預計每天排放500立方公尺，引發全球關注。IAEA將前往審查，日本規畫給予外交入境許可，以「外交泡泡」模式執行公務。

原能會也組成「含氚廢水專家觀察團」計畫赴日考察，原訂去年底出發，但因疫情延宕，至今沒有明確行程。原能會昨說，由於台與日本未建立正式外交關係，因此考察行程仍受日本邊境管制政策影響，將視疫情發展狀況，配合外交單位向日方研商可盡早赴日的時間點與行程安排。