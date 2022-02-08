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開放日本核食後能加入CPTPP？ 政院：還要努力

記者李承穎／台北8日電
行政院8日召開「日本食品輸入管制措施」記者會宣布輸入福島周邊五縣地區全部食品，圖為在選購日本食品的民眾。(記者季相儒／攝影)
行政院8日召開「日本食品輸入管制措施」記者會宣布輸入福島周邊五縣地區全部食品，圖為在選購日本食品的民眾。(記者季相儒／攝影)

行政院今宣布開放福島食品，外界關心是否能因此順利加入CPTPP，行政院發言人羅秉成表示，僅僅有助於參加CPTPP，但不是充分、完全條件，還有許多事項要加以努力，障礙排除了，「纜繩解開後，還要用力地滑，才能達到想要的目標。」

行政院今在記者會上宣布以「三原則、三配套」開放福島食品，羅秉成說，日方基本上希望能夠像四十幾個國家一樣全部解除，但政府基於保護國人健康，還是用嚴謹態度來做第一步放寬，日本能勉強接受，也能理解政府是在保護國人健康放寬的第一步。

羅秉成說，CPTPP有很多事情有待處理、克服，這一步只是前提、先決條件之一 ，日方第一時間支持開放，但沒有交換條件，能否成功加入CPTPP還有待國人和政府團隊努力，以理性角度來看，沒有加入CPTPP前提，也該要回應日本合理訴求；萊豬公投後已有全民共識，要走入世界經貿組織一定要符合國際標準、科學證據。

行政院政務委員鄧振中說， 目前CPTPP正忙於英國入會案審查，英國在去年二月提出申請，開始談判迄今，據了解，提給英國問題數量很龐大，數量在一萬多題；英國跟11個會員中，有9個會員都有自由貿易協定，但花了一年時間都無法入會，不要低估參加CPTPP必須要走的路。

鄧振中說，台灣願意根據國際規範進行經貿措施 ，新加坡還有其他國家一直強調，願意接受高標準的新會員參加，台灣已經再度證明可接受高標準；目前我國派在各國大使，並由各國定期經濟合作會議來說明入會情況，第二主動應各國要求，提出相關經濟貿易體系資料給各國參考。

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