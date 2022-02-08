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醉闖女選手寢室聞鞋摸腿 亞運跆拳銅牌國手判賠15萬

記者曾健祐／桃園8日電
亞運跆拳銅牌國手陳靖涉嫌醉闖女選手寢室並且騷擾選手。（本報資料照片）
亞運跆拳銅牌國手陳靖涉嫌醉闖女選手寢室並且騷擾選手。（本報資料照片）

2018年雅加達亞運跆拳道品勢銅牌國手陳靖，三年前到國家運動訓練中心參加世大運培訓時，被控酒後闖入女選手寢室拿鞋子聞、摸腿，刑事被依侵入住宅判拘役30日，兩名女選手再提民事求償114萬元(台幣，下同，約4萬928美元)；法院認為，陳靖侵害女國手隱私，造成精神上痛苦，判陳應給付兩人10萬元、5萬元，可上訴。

檢警調查，陳靖2019年6月受遴選到國訓中心參加「2019年第30屆拿坡里世界大學運動會」跆拳道品勢培訓，同年6月16日和隊友用餐、喝酒後，晚上11點多竟假借酒意跑到公西靶場的女生宿舍，隔天清晨5點闖入兩名女選手房間內滯留。

其中一名女選手發現有人回來，但身型並不像是她的女室友，但當時半夢半醒沒有起身詢問，一早再請宿舍調閱監視器才發現陳男入侵。

檢方根據監視器畫面，發現陳靖當時步履穩定，外觀無泥醉、意識不清狀況，且陳還有觀察宿舍走廊、窺看房間，還拿起鞋子擺放原位，並有控制關門力道，桃園地院2020年12月依無故侵入他人住宅，判陳拘役30日，得易科罰金。

兩名女選手再提起刑事附帶民事損害賠償，主張陳靖闖進宿舍前，還曾拿起其中一人的鞋子嗅聞，進房後甚至掀開棉被觸碰另一人腿部騷擾。

女選手並控訴，事發後她們驚恐不已、長期焦慮，且兩人都是國手需要有穩定情緒，陳男的行為導致他們晚上就寢時聽到異聲就會驚醒睡不著，運動表現也受影響，長期受到精神痛苦，各對陳求償51萬元、63萬元。

陳靖抗辯稱，他僅進入房間十分鐘，沒對女選手造成實質損害，且其中一名女選手當時不在房間內，如何能對她性騷？另也爭執女子事發後相隔兩年才提出壓力診斷證明，認為比賽受情緒影響等與他無關。

法院認為，陳和兩名女選手互不相識、性別不同，陳清晨5點入侵是一般人睡眠無防備時段，且他進房長達14分鐘，足以讓人感到恐懼害怕、受到威脅，也侵害對方隱私權、居住自由，就算其中一人當時不在，但房內也擺放她私人物品，仍受隱私保護必要。

但法院發現，兩名女選手2019年6月22日前就看過監視器，卻到2021年9月、10月才提出主張性騷求償，該部分已逾兩年時效。法院考量，兩名女選手工作需情緒穩定，因陳行為確實身心受影響，判陳靖應個給付兩人10萬元、5萬元。

隱私 性騷 跆拳道

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