我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

新澤西等4州 解除校園口罩令 加州室內解禁但教室照戴

頭栓狗鍊的女人：中國「徐州八孩案」的扭曲風暴

4年前就知3子女不是他的種？ 如今不想要...甩不掉了

記者王宏舜／台北8日電
蕭姓男子四年多前被妻子告知3名子女都不是他的「種」，他提否認子女訴訟，台灣高等法院指蕭直到去年妻子提離婚時才提起本件訴訟，超過兩年除斥期間，駁回他上訴。（記者王宏舜／攝影）
蕭姓男子四年多前被妻子告知3名子女都不是他的「種」，他提否認子女訴訟，台灣高等法院指蕭直到去年妻子提離婚時才提起本件訴訟，超過兩年除斥期間，駁回他上訴。（記者王宏舜／攝影）

蕭姓男子與魏姓妻子結婚42年，兩人生有三名子女，四年多前妻子離家出走，並告訴蕭「三個孩子都不是你的種」，他提否認子女訴訟，宜蘭地方法院駁回。台灣高等法院指蕭直到去年妻子提離婚時才提起本件訴訟，超過兩年除斥期間，不論蕭與三名子女DNA鑑定結果為何也無影響，駁回蕭上訴。

民法第1063條規定「妻之受胎，係在婚姻關係存續中者，推定其所生子女為婚生子女。前項推定，夫妻之一方或子女能證明子女非為婚生子女者，得提起否認之訴。」且明載「前項否認之訴，夫妻之一方自知悉該子女非為婚生子女，或子女自知悉其非為婚生子女之時起二年內為之。但子女於未成年時知悉者，仍得於成年後二年內為之。」

蕭姓夫妻1980年12月25日結婚，三名子女皆已成年。蕭指出，妻子2017年7、8月間離家，並向他坦承三個小孩都不是自他受胎所生，他才提否認子女之訴。

對於父親提否認子女之訴，老大、老二表示既然父親提起本件訴訟，他們同意父親的主張，不過老么和妻子則說三名子女都是婚生子女。

高院指出，所謂受胎期間是按從子女出生日回溯第181日起至第302日止，婚生推定制度的目的是在確保子女地位、成長安全，避免使無辜的子女負擔因非婚生而致的社會、法律上不利益。因真實的父子身分關係，涉及父母子女的身分權、人格權，若推定與真實不符，可提起否認之訴。但為維護血統真實與身分安定間的平衡，特規定否認之訴應於兩年除斥期間內為之，並以提起訴訟的一方主觀知悉子女為非婚生時起算。

高院認為蕭姓男子既然從2017年間就知道這件事，卻直到去年妻子提離婚訴訟時，才具狀要否認子女，明顯已經超過兩年除斥期間，依規定他不得提起本件之訴。雖然老大、老二同意父親的主張，但否認子女之訴不適用認諾、自認及不爭執事實，而蕭請求與三名子女驗DNA，高院也表示不論鑑定結果為何，都不影響他提起本件訴訟已逾兩年除斥期間，因此駁回上訴。

高院 DNA

上一則

選台北市長？陳時中首鬆口「沒有絕對拒絕」

下一則

綠解禁福島食品拿馬英九當墊背 馬辦：須尊重民意

延伸閱讀

偷拍「高中情侶涼亭激戰」 PO網父女檔遭判刑

偷拍「高中情侶涼亭激戰」 PO網父女檔遭判刑
紅山燃料洩漏影響民生用水 夏州令排空 海軍上訴抗令

紅山燃料洩漏影響民生用水 夏州令排空 海軍上訴抗令
禁止因診斷出唐氏症墮胎 田納西州上訴法院判不違憲

禁止因診斷出唐氏症墮胎 田納西州上訴法院判不違憲
賓州高院裁定 州府無權要求師生戴口罩 學區：我們有權

賓州高院裁定 州府無權要求師生戴口罩 學區：我們有權

熱門新聞

摩特動力產品銷售全球60多個國家，連續20年獲得台灣精品獎殊榮，堪稱台灣的隱形冠軍。（記者宋健生／攝影）

台灣摩特動力 電動機車騎進歐美 湯姆漢克斯也是老粉絲

2022-02-03 01:26
黃郁婷近日在個人Instagram、臉書上分享穿著中國隊隊服燦笑滑冰的影片，引發爭議。 (取材自黃郁婷IG)

穿中國隊服挨批 中華隊冬奧選手：運動無國籍

2022-02-03 01:30
台北市喊出2月底微解封，指揮官陳時中表示，觀察到2月10日才會決定下一階段。圖為台北市百貨美食街人潮。（記者林俊良／攝影）

入境台居家檢疫14天→10天？陳時中：勢在必行

2022-02-05 19:42
光田綜合醫院骨科部主治醫師嚴可倫除夕值班，送出這四個紅包。 取材自嚴可倫臉書

暖醫師過年值班送這四個人紅包 網友說感動

2022-02-02 21:09
IG上一段影片顯示一群陸戰隊員在山區進行槍射擊訓練，影中官兵不斷高喊疑似中文的「一秒間隔」。圖/截取自goons___up IG貼文

影／台陸戰隊員疑在美高喊這句口令被認出身分 台方未評論

2022-02-06 15:01
代表中華台北參加北京冬季奧運的競速滑冰女將黃郁婷。（取材自臉書）

穿中國隊服惹議 台選手道歉 趙少康：傷台人情感

2022-02-03 22:20

超人氣

更多 >
冬奧／美國花滑華裔選手周知方 確診退賽 聲淚俱下

冬奧／美國花滑華裔選手周知方 確診退賽 聲淚俱下
哈利、梅根沉默 威廉氣炸 卡蜜拉當王后 晚輩超不服？

哈利、梅根沉默 威廉氣炸 卡蜜拉當王后 晚輩超不服？
冬奧／谷愛凌自由式滑雪大跳台奪金 再瞄準另外2金

冬奧／谷愛凌自由式滑雪大跳台奪金 再瞄準另外2金
冬奧／「自己是隻美麗蝴蝶」 華裔陳楷雯奪7分助美摘銀

冬奧／「自己是隻美麗蝴蝶」 華裔陳楷雯奪7分助美摘銀
法拉盛20歲失聯女孩 一周後安全尋回

法拉盛20歲失聯女孩 一周後安全尋回