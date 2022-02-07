台東夜空「6不明光體」盤旋飄移 軍方否認軍事活動

台東縣民5日晚8時許，在台東大學後山拍到6個不明發光體，左右飄移約5分鐘。（記者卜敏正／翻攝）

台東縣民前晚8時許，在台東大學後山發現知本上空有6個不明發光體，來回飄移達五分鐘、飛行軌跡不像一般航空器，懷疑看見「飛碟」。不過，高中自然科學教師研判是商業活動打燈，因台東空氣好，看不見光束，只看見打在雲上的光影。

前鎮高中自然科教師黃翊展表示，影片畫質有點模糊，初判是地面商業或廟會活動往天空打燈。黃翊展說，表演舞台要呈現光束效果會刻意噴煙霧，他研判該飄移光影下方正在辦活動、向天空打燈，因為台東空氣好，光束微弱到看不見、拍不到，只能看到打在雲上反射出來的光影，因此才拍到疑似不明光體來回飄移。

拍攝影 片的廖女表示，前晚8時許陪母親巡釋迦 田，在一片漆黑果園中抬頭發現，天上有不明光體來回飄浮，不明發光體不僅能左右橫移，還會忽亮忽暗，而且沒有一般航空器或空拍機引擎聲響，更不可思議的是發光體還會結合分離。

她說，仔細觀察1分鐘後發現，發光體距離她並不遠，只在上空來回盤旋，光體下方應沒有台東部落活動，才趕忙拍下4分鐘影片記錄，至於發光體是什麼，她和家人一度懷疑是飛碟，但真的沒答案。

台東軍方表示，前晚台東無軍機飛行或夜航訓練，也無相關軍事活動，光影和軍方無關，周邊軍事活動都在監控掌握中。