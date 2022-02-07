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偷拍「高中情侶涼亭激戰」 PO網父女檔遭判刑

記者王宏舜／台北7日電
桃園翁姓男子看到高中情侶在住家旁的涼亭交歡，拿著手機錄下性交影片，傳至家人群組；女兒見狀，將檔案上傳爆料公社。（本報資料照片）
桃園翁姓男子看到高中情侶在住家旁的涼亭交歡，拿著手機錄下性交影片，傳至家人群組；女兒見狀，將檔案上傳爆料公社。（本報資料照片）

翁姓男子看到高中情侶在住家旁的涼亭交歡，拿著手機錄下性交影片，傳至家人群組；女兒見狀，將檔案上傳爆料公社，註明「學生在公園涼亭激情」。台灣高等法院依拍攝少年為性交行為之電子訊號罪判翁男1年徒刑，散布部分處2月，得易科罰金；翁男女兒散布判3月，得易科罰金，兩人都緩刑2年。

62歲的翁姓男子前年5月28日下午4點多，從住家窗外看到一對穿制服的男女在涼亭性交，偷拍後將影片傳到家人的LINE群組，翁的女兒（35歲）再上傳爆料公社，並明確註明是桃園市龜山區幸福社區，網友紛紛留言說「果然是幸（性）福社區」。

桃園市警龜山分局獲報到場訪查，找到當時偷拍散布的翁姓父女，依法送辦。檢方偵訊時，兩人坦承不諱，翁女也坦承是她上傳到爆料公社，翁女符合「自首」而予以減刑。

桃院也認為翁侵害少年、少女性自主權，對於兩人身心發展影響甚巨，惡性非輕，翁的行為在客觀上不足以讓人同情，也無情輕法重、顯可憫恕的情狀，不予以用刑法59條減刑。

一審依犯拍攝少年為性交行為之電子訊號判翁男1年徒刑，犯散布少年為性交行為之電子訊號罪處2月得易科罰金之刑，緩刑3年，義務勞務120小時。而翁女因散布少年為性交行為之電子訊號罪，遭處1月徒刑，得易科罰金，緩刑3年，義務勞務120小時。

檢察官不服一審判決結果，上訴高院。高院認為這對父女在二審宣判前，已經用台幣20萬元(約7186美元)和女學生母親達成和解，並當場交錢，犯後態度已經改變。

高院也表示翁男拍攝後只上傳到有6個家庭成員的LINE群組，觀看的人有限，損失輕微。不過翁女竟把影片貼到爆料公社，畫面流傳至不特定人後，即無法再逐一刪除，高院認為這對學生而言「損害將永不可逆」。

高院批評翁女只是為了提供網站話題，就將未成年人性交影片上傳，惡性顯然重大，但一審卻將她判得比父親還輕，並不適當。考量翁姓父女已有悔意也和解，高院諭知緩刑2年，同時要求在保護管束期間內不得再拍攝、散布少年性交、猥褻行為影片、照片及電子訊號。本件得上訴。

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