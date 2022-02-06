核食解禁 綠「不會拖到3月」 藍質疑：311前送日本大禮？

福島食品解禁只差何時正式宣布，但府院黨對福島食品議題，並未提出實質的風險評估報告，也未向社會說明檢測與管理機制為何。圖為日本進口食品示意圖。（本報資料照片）

農曆春節後，日本 福島食品解禁將成執政黨首要處理事項。據了解，執政團隊1月已召開兩次會議徵詢公民團體想法，從「禁止福島五縣進口」改為「禁止日本核食進口」，並針對九大項目訂定不同管制標準。黨政人士證實，開放核食已勢在必行，「不會拖到3月」。

日本福島核災今年將滿第11年，藍營質疑，蔡政府將在今年3月11日前開放福食，為日本送上大禮。國民黨發言人黃子哲說，總預算 及春節一過，民進黨 便圖窮匕現開放核食，台灣民眾雞蛋買不到還要被核食威脅，這是民進黨送給民眾的新春大禮？

執政黨人士指出，台灣開放日本福島等五縣食品已勢在必行，2月是關鍵期，若今年第一季仍未開放，可能不利台灣加入CPTPP（跨太平洋夥伴全面進步協定），但政府何時宣布此事，仍待社會氛圍而定。

核食解禁箭在弦上，執政黨原擬農曆年前開放，但遇上總預算協商拖延時程，加上民進黨立委郭國文公開呼籲「開放福食」，國民黨杯葛預算，導致核食解禁時程也延宕。

據了解，執政黨今年1月召開兩次會議，與社會溝通，由行政院食安辦、農委會、民進黨副秘書長林飛帆、立委洪申翰等人邀請民團出席。官方於會中彙整2016年行政院舉辦十場公聽會的民間意見，盤點台灣邊境管制數據、日本國內檢測等數據後，從客觀資料佐證食品風險已有明顯降低。

由於當年公聽會後，民團赴日勘查，發現輻射層會飄散，限制區域作用不大，反而針對高風險食品進行品項管控還更嚴謹。民團提出針對高風險品項管控，並建立雙標章制度，讓商品在日本先做好輻射數值及產地標示，進口到台灣後再做一次檢驗。

為此，雙方在農曆年前一周的會議中也有初步共識，從「禁止福島五縣市進口」轉為「禁止日本核食進口」，並嚴格查驗特定品項安全值。多數民團希望政府先宣布風險評估、開放管理、輻射標準、抽驗能量等，達成共識再公告，但執政黨也有所顧慮。

知情人士指出，原擬在衛福部公告期間，民間團體再正式提出建議，因雙方已有「會前會」將更易於聚焦。雖因總預算與郭國文事件全案延後，但社會氛圍的大方向上已趨於接近，甚至多數以「福島食品」稱呼，後續攻防將聚焦於開放管控的細節。