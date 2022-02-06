開放核食 詹順貴4問蔡政府：台灣真準備好了？

日本福島等五縣食品解禁在即，環保署前副署長詹順貴（圖）提出「4問」，質疑「台灣真的準備好開放福島食品了嗎？」（本報資料照片）

日本 福島等五縣食品解禁在即，環保署前副署長詹順貴接受訪問時提出「四問」：蔡政府是否做了風險評估？未來如何分級開放管理？如何訂定輻射標準，邊境 管理抽檢量能是否足夠？日方提供的產地證明是否一定得是官方出具？詹質疑，「台灣真的準備好開放福島食品了嗎？」

行政院部門農曆年前與民進黨立委達成共識，未來不再稱「核食」，而要改稱「福食」。曾是蔡政府執政團隊成員的詹順貴說，任何食品的管制與開放，要有科學依據，政府要民眾接受開放福島食品進口，至少應該主動揭露四大類資訊。

詹順貴說，2018年反核食公投過關，具有一定民意基礎。過去三年來，政府有無委託專業機構，或做了哪些本土科學研究與風險評估？相關風險評估有無特別針對孕婦、嬰兒等敏感族群？但到目前為止，似乎沒看到完整的評估報告。

詹順貴說，如果開放福島食品，包括生鮮冷藏蔬果、冷凍蔬果、冷凍水產品、乳製品、嬰兒食品、礦泉水、海草類及茶類製品，以及人工栽培香菇、寵物飼料、肥料、幼鰻等，是否一併進口，政府要如何分類開放與分級管理？

他也說，根據風險評估、分類開放及分級管理政策，政府又將如何訂定輻射標準，如何增訂或修訂日本食品輸入的邊境管理流程與內控稽核機制。食品輻射的邊境抽驗涵蓋率能否提高，邊境管理抽檢量能是否足夠，食品輻射檢測 設備有無增加？

農委會主委陳吉仲曾說，核食是食品含有核災地區輻射殘留量，目前日本特定進口食品採輻射安全證明、縣產地證明的雙證管理。但詹順貴質疑，日本輸入的某些類別食品須檢附產地證明，未來日方提供的產地證明，是必須由官方認證，或由民間組織出具即可？如果由民間出具，是來自官方的授權或單純民間自律？

詹順貴說，開放任何具有爭議性的食品，政府都須「先說明、再開放」。既然蔡政府已決定要開放福島食品，至少要在正式宣布開放前，主動向民眾釐清相關疑慮，避免爭議持續導致社會付出重大成本。