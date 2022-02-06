新竹2天12震 專家：恐是強震前兆

新竹縣峨眉鄉發生群震，新竹縣消防局完成特搜隊整備待命，防範更強地震所造成的災情。（圖：新竹縣消防局提供）

新竹縣峨眉鄉4日連10震，5日上午11時52分及54分又再度發生地震 ，先是規模3.6，再接著規模3.1地震，震央都位於峨眉鄉，與4日地震相同，讓不少民眾很恐慌，有民眾形容地震時地鳴聲像戰機呼嘯而過，幸好暫無災情。

本報系聯合報報導，新竹市及新竹縣竹東鎮最大震度都達到三級，住在竹東的陳姓民眾表示，地震時先聽到像爆炸兩聲的地鳴聲，隨後地面大力扯了一下，地震持續時間不長，不過過了大約一分鐘，地面又抖動起來，同樣伴隨地鳴聲。

竹北及新竹市同樣震感明顯，高樓層住戶感受尤其強烈，民眾紛紛在臉書 、LINE 群組報平安。竹科附近居民說，地震時先聽到像戰機呼嘯而過的聲音，地震馬上就來，還上下跳動，但不到2秒就停止，感覺跟一般地震不同，倒像是爆炸。

鄰近這次群震震央僅1、2公里的的寶山鄉山湖村，因為轄內分別有寶山水庫及寶二水庫、當地居民擔心萬一有強震，恐怕會危及水庫安全，縣議員邱振瑋呼籲中央派地質專家前來調查，山湖村長陳雲基同樣擔憂，就怕水庫因斷層錯動潰壩，不僅危及民眾安全，還會威脅竹科用水，要求中央應該重視，不要出了事才善後。

另據台北中國時報報導，中研院地球所兼任研究員汪中和表示，該區域地震如此頻繁相當不尋常，很可能是大地震的前兆。

據統計，自2018年9月至2021年12月，台灣地區有感地震次數一直偏低，是罕見的低震期，汪中和說，板塊擠壓蓄積的能量沒有紓發，大地震發生的機率也大為提高。