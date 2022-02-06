我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

金山「天才滑冰少女」劉美賢 成冬奧最年輕美國選手

潘斯首度「挑明」批川普意義重大 料將再隔空交手

聽媽媽的話 桃園女刮中百萬大獎

台灣新聞組／綜合6日電

桃園繼龍潭區、桃園區紛紛刮出刮刮樂「2000萬超級紅包」頭獎2000萬元（新台幣，下同，約71.8萬美元）後，八德區有名女子在選刮刮樂時，「聽媽媽的話」選擇16號竟當場刮出百萬大獎。此外，其新北一位年約40歲的太太，晚上夢到四隻蝴蝶，夫妻倆隔天在投注站就幸運連續刮中四張「2000萬超級紅包」，第四張還直接中100萬獎金（約3.6萬美元）。

據台北中國時報報導，位於八德區的樂多鑫商行業者表示，刮中100萬大獎的是一名30多歲的女子，3日她和男性友人到彩券行，先買了一張「2000萬超級紅包」便刮中1000元，經討論後覺得應該要再刮一張。

該名女子看了台面上刮刮樂後說「我覺得16、17、18號這3張之中有一張一定會中獎，但我選不出來」，她便拿起電話打母親請她幫忙做選擇，母親給出建議選16號，她便聽從母親的話買了16號的刮刮樂，果真刮出百萬大獎。

新北婦夢4隻蝴蝶 幸運連中4張刮刮樂

另據本報系聯合報報導，新北刮出百萬獎的是一對40多歲的夫妻，據新北市蘆洲區民族路「富力發彩券行」朱小姐描述，當天一進店太太就說：「我昨晚夢到4隻蝴蝶在天上飛舞，剛進門時看見你們的輕鋼架上也停了一隻蝴蝶，難道是好運的徵兆？」朱小姐說：「昨晚我也夢到一尾七彩蛇在腳下不停的轉圈。」

聽完後那名太太就買了4張「2000萬超級紅包」，第一張刮中1萬元、第二、三張都刮中5000元，第4張刮出100萬，太太開心說：「4隻蝴蝶就是4張刮刮樂，七彩蛇轉很多圈就是投注站開出大獎，看來夢裡的徵兆都是會實現的！」

台北市南港也傳出好消息，刮中百萬大獎是位50多歲的婦人，據台北市南港區研究院一路的「展勝彩券行」唐先生描述，那位婦人當天來店裡隨手挑了一張「2000萬超級紅包」回家刮，沒多久有位年輕小姐緊張地來到投注站，說：「可不可幫我看這一張，是不是中了100萬？我媽媽稍早過來買的。」店家協助對獎，果真是刮中了100萬大獎。

唐先生表示，早上看到一隻黑身白翅膀的鳥在店門口跳來跳去，平常在路上看到，一下子就飛走，這次在投注站門口逗留原來是要來送財，讓店裡刮出百萬大獎。

上一則

黑白集／冬奧不是戰場 別讓國手草木皆兵

下一則

缺蛋潮還沒退 小吃年後喊漲 鹽酥雞率先變貴

延伸閱讀

高雄防疫旅館爆群聚 專家：春節後恐有一波疫情

高雄防疫旅館爆群聚 專家：春節後恐有一波疫情
台灣高雄防疫旅館疑爆群聚 4確診

台灣高雄防疫旅館疑爆群聚 4確診
桃園物流群聚延燒 全家超商子公司日翊遭勒令停工

桃園物流群聚延燒 全家超商子公司日翊遭勒令停工
台本土+22 全家物流日翊勒令停工

台本土+22 全家物流日翊勒令停工

熱門新聞

摩特動力產品銷售全球60多個國家，連續20年獲得台灣精品獎殊榮，堪稱台灣的隱形冠軍。（記者宋健生／攝影）

台灣摩特動力 電動機車騎進歐美 湯姆漢克斯也是老粉絲

2022-02-03 01:26
切割vs同框？ 賴清德與美國副總統賀錦麗（右）在宏都拉斯新總統卡斯楚就職典禮「巧遇」同框，但在賀錦麗官方臉書公布的照片卻疑似將賴清德的身體「切割」，只剩下難以辨識的一雙手，引發各界議論。（取材自賀錦麗臉書）

賀錦麗臉書切割賴清德?合照只剩一雙手

2022-01-30 02:29
黃郁婷近日在個人Instagram、臉書上分享穿著中國隊隊服燦笑滑冰的影片，引發爭議。 (取材自黃郁婷IG)

穿中國隊服挨批 中華隊冬奧選手：運動無國籍

2022-02-03 01:30
蕭敬騰發言引發台灣網友反彈。圖／截圖自微博

蕭敬騰登春晚喊話「台灣人回家」 焦糖：逢場作戲辛苦了

2022-01-30 13:47
光田綜合醫院骨科部主治醫師嚴可倫除夕值班，送出這四個紅包。 取材自嚴可倫臉書

暖醫師過年值班送這四個人紅包 網友說感動

2022-02-02 21:09
代表中華台北參加北京冬季奧運的競速滑冰女將黃郁婷。（取材自臉書）

穿中國隊服惹議 台選手道歉 趙少康：傷台人情感

2022-02-03 22:20

超人氣

更多 >
控訴北京隔離飯店伙食差 俄國冬奧選手：每天以淚洗面

控訴北京隔離飯店伙食差 俄國冬奧選手：每天以淚洗面
香奈兒菱格紋包狠漲3,000美元 一年三度漲價考驗買氣

香奈兒菱格紋包狠漲3,000美元 一年三度漲價考驗買氣
終於扶正 英女王正式宣布 希望卡蜜拉當「王后」

終於扶正 英女王正式宣布 希望卡蜜拉當「王后」
3月前發起作戰？普亭「併吞烏克蘭三部曲」劇本曝光

3月前發起作戰？普亭「併吞烏克蘭三部曲」劇本曝光
冬奧／荷蘭電視台直播記者遭中國保安粗暴驅離 IOC淡化處理

冬奧／荷蘭電視台直播記者遭中國保安粗暴驅離 IOC淡化處理