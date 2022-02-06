聽媽媽的話 桃園女刮中百萬大獎

桃園繼龍潭區、桃園區紛紛刮出刮刮樂「2000萬超級紅包」頭獎2000萬元（新台幣，下同，約71.8萬美元）後，八德區有名女子在選刮刮樂時，「聽媽媽的話」選擇16號竟當場刮出百萬大獎。此外，其新北一位年約40歲的太太，晚上夢到四隻蝴蝶，夫妻倆隔天在投注站就幸運連續刮中四張「2000萬超級紅包」，第四張還直接中100萬獎金（約3.6萬美元）。

據台北中國時報報導，位於八德區的樂多鑫商行業者表示，刮中100萬大獎的是一名30多歲的女子，3日她和男性友人到彩券行，先買了一張「2000萬超級紅包」便刮中1000元，經討論後覺得應該要再刮一張。

該名女子看了台面上刮刮樂後說「我覺得16、17、18號這3張之中有一張一定會中獎，但我選不出來」，她便拿起電話打母親請她幫忙做選擇，母親給出建議選16號，她便聽從母親的話買了16號的刮刮樂，果真刮出百萬大獎。

新北婦夢4隻蝴蝶 幸運連中4張刮刮樂

另據本報系聯合報報導，新北刮出百萬獎的是一對40多歲的夫妻，據新北市蘆洲區民族路「富力發彩券行」朱小姐描述，當天一進店太太就說：「我昨晚夢到4隻蝴蝶在天上飛舞，剛進門時看見你們的輕鋼架上也停了一隻蝴蝶，難道是好運的徵兆？」朱小姐說：「昨晚我也夢到一尾七彩蛇在腳下不停的轉圈。」

聽完後那名太太就買了4張「2000萬超級紅包」，第一張刮中1萬元、第二、三張都刮中5000元，第4張刮出100萬，太太開心說：「4隻蝴蝶就是4張刮刮樂，七彩蛇轉很多圈就是投注站開出大獎，看來夢裡的徵兆都是會實現的！」

台北市南港也傳出好消息，刮中百萬大獎是位50多歲的婦人，據台北市南港區研究院一路的「展勝彩券行」唐先生描述，那位婦人當天來店裡隨手挑了一張「2000萬超級紅包」回家刮，沒多久有位年輕小姐緊張地來到投注站，說：「可不可幫我看這一張，是不是中了100萬？我媽媽稍早過來買的。」店家協助對獎，果真是刮中了100萬大獎。

唐先生表示，早上看到一隻黑身白翅膀的鳥在店門口跳來跳去，平常在路上看到，一下子就飛走，這次在投注站門口逗留原來是要來送財，讓店裡刮出百萬大獎。