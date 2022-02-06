我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

金山「天才滑冰少女」劉美賢 成冬奧最年輕美國選手

潘斯首度「挑明」批川普意義重大 料將再隔空交手

缺蛋潮還沒退 小吃年後喊漲 鹽酥雞率先變貴

台灣新聞組／綜合6日電
北部地區雞蛋缺貨情形依舊，部分超市仍是一蛋難求，連蛋類相關產品貨架也所剩無幾，部分商家有雞蛋到貨，民眾也趕快選購。（記者曾學仁／攝影）
北部地區雞蛋缺貨情形依舊，部分超市仍是一蛋難求，連蛋類相關產品貨架也所剩無幾，部分商家有雞蛋到貨，民眾也趕快選購。（記者曾學仁／攝影）

北、中台灣缺蛋危機至今未解，民眾搶到雞蛋自嘲像在炫富，彰化養雞業者認為春節後雞蛋供應將趨於平穩，但零售商卻直指，缺蛋潮恐持續到清明節。除有缺蛋危機外，隨著原物料上漲，民生物價跟著齊漲，不僅鹽酥雞與炸雞上漲5至10元（新台幣，下同，約0.17至0.35美元），台南小吃肉粿一顆漲2至5元，連餐廳白飯也漲價，已是「物價上漲、全民有感」。小吃業者也表示，無論是原物料，如黃豆、或是外帶用包裝紙碗紙盒，疫情期間價格皆暴漲，年後中小餐飲業恐怕漲定了。

台北市松山區蛋行老闆固定把雞蛋藏在櫃台後方，一名林小姐向店家詢問是否還有蛋時，老闆壓低音量只讓她買10個，還說「恭喜」，讓她無奈說「買個蛋像在非法交易」。

苗栗蛋行表示，蛋價每台斤42元以上，從沒那麼貴過，去年此時每斤才25元，更憂心這波缺蛋潮恐持續到清明節。

彰化縣養雞生產合作社主席林朝良認為，春節過後雞蛋需求應逐漸正常，加上政府將從國外進口雞蛋，估計供應會逐漸平穩，但國際原物料價格居高不下，未來蛋價仍要看飼料價格來決定。

對於缺蛋問題，農委會副主委黃金城強調，「雞每天都會生蛋」，人過年會放假，但雞不用休息，全台每天能夠生產2100萬顆雞蛋，民眾會覺得買不到蛋，是因為現在還在放假，這些蛋在休假時勢必累積一定的量，預計可以彌補到2月中。

除雞蛋缺貨又漲價，民眾愛吃的鹽酥雞與炸雞也悄悄漲價。鹽酥雞業者表示，擋不住南部雞肉供應商漲價5%至10%。

「年後我們一定要漲價了」，小吃業者表示，疫情期間原物料等成本漲幅很大，中小餐飲業者「撐不住」。比起疫情前，黃豆批發價已漲五成，外帶用的包裝紙碗、紙盒，兩年來也漲幅不小，平均每個外帶包裝容器就漲了1元，林林總總成本增加，餐飲每項漲價至少5元並不誇張。

對於餐飲業者的苦，紙箱加工業者表示「沒有誇大」。業者指出，疫情期間一度「紙箱大缺貨」，也讓紙製品水漲船高，這段時間紙的原料價格就漲了約六成，算上加工廠的成本，餐飲業者批到的外帶餐盒絕對會連帶漲價。

雞蛋 疫情 零售商

上一則

聽媽媽的話 桃園女刮中百萬大獎

下一則

縮短檢疫期？陳時中：仍在討論中 勢在必行

延伸閱讀

黑白集／買不到變買貴 蛋蛋的不同哀愁

黑白集／買不到變買貴 蛋蛋的不同哀愁
GoldFish 推出 Mega Bites餅乾

GoldFish 推出 Mega Bites餅乾
新春所需年貨 大華超市全面供應至元宵節

新春所需年貨 大華超市全面供應至元宵節
大年初一 慈善團體派發1288紅包

大年初一 慈善團體派發1288紅包

熱門新聞

摩特動力產品銷售全球60多個國家，連續20年獲得台灣精品獎殊榮，堪稱台灣的隱形冠軍。（記者宋健生／攝影）

台灣摩特動力 電動機車騎進歐美 湯姆漢克斯也是老粉絲

2022-02-03 01:26
切割vs同框？ 賴清德與美國副總統賀錦麗（右）在宏都拉斯新總統卡斯楚就職典禮「巧遇」同框，但在賀錦麗官方臉書公布的照片卻疑似將賴清德的身體「切割」，只剩下難以辨識的一雙手，引發各界議論。（取材自賀錦麗臉書）

賀錦麗臉書切割賴清德?合照只剩一雙手

2022-01-30 02:29
黃郁婷近日在個人Instagram、臉書上分享穿著中國隊隊服燦笑滑冰的影片，引發爭議。 (取材自黃郁婷IG)

穿中國隊服挨批 中華隊冬奧選手：運動無國籍

2022-02-03 01:30
蕭敬騰發言引發台灣網友反彈。圖／截圖自微博

蕭敬騰登春晚喊話「台灣人回家」 焦糖：逢場作戲辛苦了

2022-01-30 13:47
光田綜合醫院骨科部主治醫師嚴可倫除夕值班，送出這四個紅包。 取材自嚴可倫臉書

暖醫師過年值班送這四個人紅包 網友說感動

2022-02-02 21:09
代表中華台北參加北京冬季奧運的競速滑冰女將黃郁婷。（取材自臉書）

穿中國隊服惹議 台選手道歉 趙少康：傷台人情感

2022-02-03 22:20

超人氣

更多 >
控訴北京隔離飯店伙食差 俄國冬奧選手：每天以淚洗面

控訴北京隔離飯店伙食差 俄國冬奧選手：每天以淚洗面
香奈兒菱格紋包狠漲3,000美元 一年三度漲價考驗買氣

香奈兒菱格紋包狠漲3,000美元 一年三度漲價考驗買氣
終於扶正 英女王正式宣布 希望卡蜜拉當「王后」

終於扶正 英女王正式宣布 希望卡蜜拉當「王后」
3月前發起作戰？普亭「併吞烏克蘭三部曲」劇本曝光

3月前發起作戰？普亭「併吞烏克蘭三部曲」劇本曝光
冬奧／荷蘭電視台直播記者遭中國保安粗暴驅離 IOC淡化處理

冬奧／荷蘭電視台直播記者遭中國保安粗暴驅離 IOC淡化處理