缺蛋潮還沒退 小吃年後喊漲 鹽酥雞率先變貴

北部地區雞蛋缺貨情形依舊，部分超市仍是一蛋難求，連蛋類相關產品貨架也所剩無幾，部分商家有雞蛋到貨，民眾也趕快選購。（記者曾學仁／攝影）

北、中台灣缺蛋危機至今未解，民眾搶到雞蛋 自嘲像在炫富，彰化養雞業者認為春節後雞蛋供應將趨於平穩，但零售商 卻直指，缺蛋潮恐持續到清明節。除有缺蛋危機外，隨著原物料上漲，民生物價跟著齊漲，不僅鹽酥雞與炸雞上漲5至10元（新台幣，下同，約0.17至0.35美元），台南小吃肉粿一顆漲2至5元，連餐廳白飯也漲價，已是「物價上漲、全民有感」。小吃業者也表示，無論是原物料，如黃豆、或是外帶用包裝紙碗紙盒，疫情 期間價格皆暴漲，年後中小餐飲業恐怕漲定了。

台北市松山區蛋行老闆固定把雞蛋藏在櫃台後方，一名林小姐向店家詢問是否還有蛋時，老闆壓低音量只讓她買10個，還說「恭喜」，讓她無奈說「買個蛋像在非法交易」。

苗栗蛋行表示，蛋價每台斤42元以上，從沒那麼貴過，去年此時每斤才25元，更憂心這波缺蛋潮恐持續到清明節。

彰化縣養雞生產合作社主席林朝良認為，春節過後雞蛋需求應逐漸正常，加上政府將從國外進口雞蛋，估計供應會逐漸平穩，但國際原物料價格居高不下，未來蛋價仍要看飼料價格來決定。

對於缺蛋問題，農委會副主委黃金城強調，「雞每天都會生蛋」，人過年會放假，但雞不用休息，全台每天能夠生產2100萬顆雞蛋，民眾會覺得買不到蛋，是因為現在還在放假，這些蛋在休假時勢必累積一定的量，預計可以彌補到2月中。

除雞蛋缺貨又漲價，民眾愛吃的鹽酥雞與炸雞也悄悄漲價。鹽酥雞業者表示，擋不住南部雞肉供應商漲價5%至10%。

「年後我們一定要漲價了」，小吃業者表示，疫情期間原物料等成本漲幅很大，中小餐飲業者「撐不住」。比起疫情前，黃豆批發價已漲五成，外帶用的包裝紙碗、紙盒，兩年來也漲幅不小，平均每個外帶包裝容器就漲了1元，林林總總成本增加，餐飲每項漲價至少5元並不誇張。

對於餐飲業者的苦，紙箱加工業者表示「沒有誇大」。業者指出，疫情期間一度「紙箱大缺貨」，也讓紙製品水漲船高，這段時間紙的原料價格就漲了約六成，算上加工廠的成本，餐飲業者批到的外帶餐盒絕對會連帶漲價。