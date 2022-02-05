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台灣嘉市府設計專有入口意象圖 傳統菜市場成打卡熱點

記者李宗祐／嘉義報導
北興市場的招牌萌貓「肉包」是許多民眾打卡熱點。圖／嘉義市政府提供
北興市場的招牌萌貓「肉包」是許多民眾打卡熱點。圖／嘉義市政府提供

台灣嘉義市政府為傳統市場打造一番新氣象，以創新的設計，讓民眾走入市場，感受熱鬧與豐盛；例如保安市場用平安符的造型、北興市場的萌貓「肉包」成了招牌主角、而西市場紅底白字大大的「西」字，一看就容易辨識。嘉義市政府建設處表示，不管是逛市場吃美食，還是來市場採買，都可以拍照打卡，增加朋友家人間的互動。

市政府建設處表示，近年逛傳統市場找在地美食已成了遊客熱門行程，為了讓民眾對傳統市場有耳目一新的感覺，市府著手多項改造計畫，這次特別著眼在入口意象的設計，希望展現傳統市場的創新與活力，也為喜歡到處拍照打卡的年輕人增添熱點，不管是遊客逛市場吃美食，還是年輕朋友陪爸爸媽媽來市場採買，都可以拍照打卡，增加朋友家人間的互動。

建設處指出，每個傳統市場都有自己獨特的專屬設計圖案，例如保安市場用平安符的造型，北興市場的招牌萌貓「肉包」這次也成了主角，而西市場紅底白字大大的「西」字，一個字就讓人清楚這是西市場。走進東市場，入口看板寫著大大的「買買買、吃吃吃」，活潑又醒目的設計，不只加深對市場的印象，也更凸顯「好貨攏底嘉、相揪來市場」的主題。

除了透過設計強化傳統市場的意象，市府也繼續推動電子支付，市場內許多攤販陸續加入電子支付行列，讓來購物的消費者，一機在手購物沒煩惱。

建設處市場管理科長王惠娟提醒，民眾進入傳統市場仍要實聯制，已輔導每個攤販設有QRcode，消費者一定要掃描，也派員到市場走動式管理、舉牌、戴口罩、不要邊走邊吃等防疫措施。

已輔導每個攤販設有QRcode。圖／嘉義市政府提供
已輔導每個攤販設有QRcode。圖／嘉義市政府提供
派員到市場走動式管理、舉牌、戴口罩、不要邊走邊吃等防疫措施。圖／嘉義市政府提供
派員到市場走動式管理、舉牌、戴口罩、不要邊走邊吃等防疫措施。圖／嘉義市政府提供
保安市場入口意象。圖／嘉義市政府提供
保安市場入口意象。圖／嘉義市政府提供
東市場入口意象。圖／嘉義市政府提供
東市場入口意象。圖／嘉義市政府提供
西市場入口意象。圖／嘉義市政府提供
西市場入口意象。圖／嘉義市政府提供

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