無視少女被家暴？ 高嘉瑜：協助中

高嘉瑜表示此案都有持續協助，但因過程涉及雙方當事人隱私，細節不便透露。（圖：引用自爆料公社）

有熱心網友在「爆料公社」貼文，指南港有一名國中少女長期遭媽媽及繼父家暴 ，甚至過年期間還遭家人拳打腳踢、拉頭撞牆，這名網友說，他曾打電話給立委高嘉瑜請求協助處理，不過高的助理卻只說目前走家暴處理，就沒後續。對此，高嘉瑜4日在臉書留言回應處理紀錄，表示此案都有持續協助，但因過程涉及雙方當事人隱私，細節不便透露，她的辦公室會持續協助。

高嘉瑜表示，她辦公室1月7日接獲陳情，一名國中少女因與家人關係不睦而離家，隨即積極與台北市社會局及社區住戶們聯繫、溝通並關心，並於1月12日再度跟社會局了解進度及狀況，1月13日再次確認社會局有從社福中心轉至家暴防治中心處理，全案進入家暴程序。

高嘉瑜說，進入家暴程序後會依照SOP由家防中心及專業社工評估是否需要緊急安置，她也有再跟家暴中心聯絡，1月13開始多次家訪，也在1月26日由社福中心發送年節物資，據了解小妹妹3日又因夜歸問題，再次與家人發生爭執，被媽媽及繼父拳打腳踢又拉頭撞牆，還把她關在廁所，4日早上已在做完PCR檢測 後送醫院急診驗傷，並由社工緊急安置。

台北市社會局表示，這戶家庭從109年底起，就被通報為脆弱家庭，社工4日派員將少女保護安置，後續將裁處父母接受親職教育 。