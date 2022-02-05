黑白集／買不到變買貴 蛋蛋的不同哀愁

過年一波蛋荒，直到大年初一還有人在排隊買蛋。但蛋農預告，蛋荒並未紓解，年假過後「缺貨」現象仍會持續。不同的是，民眾的「蛋蛋哀愁」，將從「買不到蛋」變成「蛋變貴了」。

稍早政府對蛋荒開出兩帖藥方：一是「南蛋北送」，二是「開放進口」。前者是煙幕彈，後者是安慰劑，都起不了什麼作用。台灣一向就是南蛋北送，南蛋是產地，北送至消費市場。政府宣示南蛋北送，只是在哄騙百姓。

此外，台灣日缺100多萬顆蛋，農委會卻說每周將開放60萬顆美、澳蛋進口。這點，就連數學不好的人也看得出：答案是錯的！何況經長途運輸的蛋，失去了新鮮，連糕餅業者都未必想用。

追根究柢，這場蛋荒的始作俑者，就是政府。一年來通貨膨脹 蠢動，政府壓不住物價，就只好猛壓百姓感受最深的電價、油價 和蛋價。油電價還是國營事業自行吸收即可，但當飼料成本高漲，政府還硬要凍漲蛋價，結果就是蛋農棄養或淘汰無效益母雞，因而捅出偌大供需缺口。蔡政府每每譏諷對岸專制，但它自己干預起市場機制，從來不手軟。

飼料價格已漲了四成，政府卻要求蛋價凍漲，為自己「做功德」，農民當然只能少養或棄養。春節過後，蛋荒難以立即紓解，政府的操縱會稍稍鬆手，屆時民眾便知真實蛋價幾多。