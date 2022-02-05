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新北燈會120米「臥虎藏龍」登場 143秒主燈秀

記者游明煌／新北5日電
今年新北燈會首創以劇場為主題，連結辰光橋與熊猴森樂園，將新北大都會公園化成大型劇場，主燈（圖）長達120米，邀請市民朋友一起來看好戲。（記者邱德祥／攝影）
今年新北燈會首創以劇場為主題，連結辰光橋與熊猴森樂園，將新北大都會公園化成大型劇場，主燈（圖）長達120米，邀請市民朋友一起來看好戲。（記者邱德祥／攝影）

新北燈會4日晚在新北大都會公園登場，市長侯友宜和貴賓啟動主燈143秒絢爛燈光秀，長達120米的虎身主燈「臥虎藏龍」，民眾可穿梭入內觀賞，搭配LED燈條與雷射燈光，氣勢磅礡。開幕演出則結合環狀線、鐘鼓聲等在地元素。

侯友宜說，今年以「燈會劇場」為主題，燈組設計融合新北大都會公園場域環境，結合傳統民俗、趣味性、互動式及異國風格等元素，量身訂做七個主題燈區、六大類型演出，提供民眾多元賞燈樂趣，並採高規格防疫，民眾可以從春節安心賞燈到228連假。

燈藝大師陳祖榮打造的「臥虎藏龍」主燈，綴飾LED燈條與雷射燈光。每晚6至9時整點時段有主燈秀，搭配霹靂國際黃文擇獻聲錄製的七言詩詞口白。

新北市民政局長柯慶忠表示，七大燈區「臥虎藏龍」、「街頭表演場」、「廟埕搬戲」、「小熊甜蜜森林」、「水上音樂廳」、「花燈嘉年華」及「牛好日子」各有特色，可一覽新北產業發展及城市特色。

「花燈嘉年華」的日本燈區有夜櫻相伴，千盞彩繪燈籠燈廊、祈福樹、水上動態主燈「牛好日子」，吸引民眾拍照打卡。相關訊息可查詢新北市民政局網站（https://www.ca.ntpc.gov.tw/）。

今年新北燈會首創以劇場為主題，連結辰光橋與熊猴森樂園，將新北大都會公園化成大型劇...
今年新北燈會首創以劇場為主題，連結辰光橋與熊猴森樂園，將新北大都會公園化成大型劇場，主燈長達120米，邀請市民朋友一起來看好戲。記者邱德祥／攝影

大都會 侯友宜 劇場

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