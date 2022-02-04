入高雄港撞防波堤 丹麥籍油輪船裂進水

丹麥籍油品船「依蜜莉輪」從高雄港第二港口進港時，擦撞防波堤南堤，船體破裂進水，船身傾斜。（圖：讀者提供）

四萬多噸丹麥籍油品船「依蜜莉輪」大年初一從高雄二港口進港時，不慎擦撞防波堤南堤，造成船體破裂，由於該船滿載七、八萬噸煉油原料「石油 腦」，環團擔心汙染海域。船長公會前理事長丁漢利說，這次罪魁禍首是已失去功能的防波堤南堤，讓大船入港充滿危機，更嚴重的是化學品是否滲漏，若是高危險化學物後果將不堪設想。

交通部航港局南部航務中心及海洋局均表示，初步了解，未有海域汙染之虞。

港務公司高雄分公司昨說，2月1日依蜜莉輪擦撞南堤，初步狀況應為外層破裂，導致進水傾斜；船代公司緊急將貨輪停靠洲際二期碼頭，也在船身圍設攔油索，避免油汙滲出造成汙染。公證行昨已上船勘查受損狀況，但尚未收到回報，也可能因農曆春節作業較慢，初步已排除緊急狀況，後續再依照海事報告處理。

高雄港近十年發生多起漏油、工安事故，綠色和平專案主任劉羿君說，台灣大量依賴石化原料，不管怎麼小心，這些貨輪的頻繁進出就是有漏油風險，治本之道還是減少石化原料，改採永續能源。每次漏油都會嚴重耗損海洋資源和生態，遭受汙染的海洋生物也會進入食物鏈，人類無法置身事外；去年大林煉油廠漏油漂至小琉球，當時是海龜繁殖季，因海龜需頻繁浮出水面換氣，對生態影響至鉅。

高港港務長張展 榮指出，依蜜莉輪只有船體外殼受損，未傷及內側，但須等勘查後才能知道怎麼處理船上的石油腦，如船體就地補強就能修復、航行，就能至碼頭卸貨，如須移至修船廠，則要另艘貨船先將船上的貨物都先卸離。

丁漢利說，他在20多年前就建議中油、台塑等單位應分別成立「南部油輪」和「化學品船」意外事故救援隊，在輪船意外第一時間能做緊急判斷和處理，否則一般港務人員哪裡分得出來甲烷、乙烯、丙酮等氣體風險，但海事單位長期以來未正視問題。

丁指出，施工中的高雄二港口洲際碼頭和原本的二港口航道將產生交叉，屆時進出管理須制定嚴謹的管制程序、進出港順序，可預期未來貨輪將在此處打結、擦撞，相關單位仍未正視嚴重性，只好坐等意外發生。

高雄港區經濟發展促進會理事長黃德成表示，船隻發生事故都須進行海事報告，港口船務代理公司會帶船長至航務中心處理，再經由南部航務中心人員確認船隻狀況，才能確定處理狀況；如果確定船隻狀況排除，也要開適航證明才能再啟航。