我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

基因？免疫？為什麼有些人染上新冠 有些人卻不會

負債3.7萬5年內還清 還買了4棟房 她分享理財3祕訣

入高雄港撞防波堤 丹麥籍油輪船裂進水

記者林巧璉／高雄4日電
丹麥籍油品船「依蜜莉輪」從高雄港第二港口進港時，擦撞防波堤南堤，船體破裂進水，船身傾斜。（圖：讀者提供）
丹麥籍油品船「依蜜莉輪」從高雄港第二港口進港時，擦撞防波堤南堤，船體破裂進水，船身傾斜。（圖：讀者提供）

四萬多噸丹麥籍油品船「依蜜莉輪」大年初一從高雄二港口進港時，不慎擦撞防波堤南堤，造成船體破裂，由於該船滿載七、八萬噸煉油原料「石油腦」，環團擔心汙染海域。船長公會前理事長丁漢利說，這次罪魁禍首是已失去功能的防波堤南堤，讓大船入港充滿危機，更嚴重的是化學品是否滲漏，若是高危險化學物後果將不堪設想。

交通部航港局南部航務中心及海洋局均表示，初步了解，未有海域汙染之虞。

港務公司高雄分公司昨說，2月1日依蜜莉輪擦撞南堤，初步狀況應為外層破裂，導致進水傾斜；船代公司緊急將貨輪停靠洲際二期碼頭，也在船身圍設攔油索，避免油汙滲出造成汙染。公證行昨已上船勘查受損狀況，但尚未收到回報，也可能因農曆春節作業較慢，初步已排除緊急狀況，後續再依照海事報告處理。

高雄港近十年發生多起漏油、工安事故，綠色和平專案主任劉羿君說，台灣大量依賴石化原料，不管怎麼小心，這些貨輪的頻繁進出就是有漏油風險，治本之道還是減少石化原料，改採永續能源。每次漏油都會嚴重耗損海洋資源和生態，遭受汙染的海洋生物也會進入食物鏈，人類無法置身事外；去年大林煉油廠漏油漂至小琉球，當時是海龜繁殖季，因海龜需頻繁浮出水面換氣，對生態影響至鉅。

高港港務長張展榮指出，依蜜莉輪只有船體外殼受損，未傷及內側，但須等勘查後才能知道怎麼處理船上的石油腦，如船體就地補強就能修復、航行，就能至碼頭卸貨，如須移至修船廠，則要另艘貨船先將船上的貨物都先卸離。

丁漢利說，他在20多年前就建議中油、台塑等單位應分別成立「南部油輪」和「化學品船」意外事故救援隊，在輪船意外第一時間能做緊急判斷和處理，否則一般港務人員哪裡分得出來甲烷、乙烯、丙酮等氣體風險，但海事單位長期以來未正視問題。

丁指出，施工中的高雄二港口洲際碼頭和原本的二港口航道將產生交叉，屆時進出管理須制定嚴謹的管制程序、進出港順序，可預期未來貨輪將在此處打結、擦撞，相關單位仍未正視嚴重性，只好坐等意外發生。

高雄港區經濟發展促進會理事長黃德成表示，船隻發生事故都須進行海事報告，港口船務代理公司會帶船長至航務中心處理，再經由南部航務中心人員確認船隻狀況，才能確定處理狀況；如果確定船隻狀況排除，也要開適航證明才能再啟航。

高雄港「出包」大事紀 製表／林巧璉【作者：楊哲豪，日期：2022-02-04，數...
高雄港「出包」大事紀 製表／林巧璉【作者：楊哲豪，日期：2022-02-04，數位典藏序號：20220203221159776】

石油 張展

上一則

馮世寬初三心臟衰竭 傳一度插管 退輔會：目前穩定

下一則

藍委訪華府拜會參眾議員 「美方期待與國民黨交流」

延伸閱讀

丹麥解除防疫限制 告別口罩…「看到別人的臉 真的很棒」

丹麥解除防疫限制 告別口罩…「看到別人的臉 真的很棒」

口罩再見 丹麥首解除防疫限制 即起不必戴口罩

口罩再見 丹麥首解除防疫限制 即起不必戴口罩
Omicron的「妹妹」襲美 傳播力增1.5倍

Omicron的「妹妹」襲美 傳播力增1.5倍
Omicron亞變種傳播速度快 已成丹麥主流

Omicron亞變種傳播速度快 已成丹麥主流

熱門新聞

摩特動力產品銷售全球60多個國家，連續20年獲得台灣精品獎殊榮，堪稱台灣的隱形冠軍。（記者宋健生／攝影）

台灣摩特動力 電動機車騎進歐美 湯姆漢克斯也是老粉絲

2022-02-03 01:26
切割vs同框？ 賴清德與美國副總統賀錦麗（右）在宏都拉斯新總統卡斯楚就職典禮「巧遇」同框，但在賀錦麗官方臉書公布的照片卻疑似將賴清德的身體「切割」，只剩下難以辨識的一雙手，引發各界議論。（取材自賀錦麗臉書）

賀錦麗臉書切割賴清德?合照只剩一雙手

2022-01-30 02:29
黃郁婷近日在個人Instagram、臉書上分享穿著中國隊隊服燦笑滑冰的影片，引發爭議。 (取材自黃郁婷IG)

穿中國隊服挨批 中華隊冬奧選手：運動無國籍

2022-02-03 01:30
蕭敬騰發言引發台灣網友反彈。圖／截圖自微博

蕭敬騰登春晚喊話「台灣人回家」 焦糖：逢場作戲辛苦了

2022-01-30 13:47
中油煉製事業部執行長徐漢涉收賄，辦公室共搜出台幣2700萬現金。(記者陳玫伶／翻攝)

中油爆貪瀆 「油人楷模」執行長辦公室搜出2700萬

2022-01-28 02:27
副總統賴清德參加宏都拉斯總統卡斯楚的就職典禮，看到有人昏倒，醫師魂爆發上前關心。圖：採訪團提供

出訪遇宏都拉斯總統長孫昏倒 賴清德變身「賴醫師」

2022-01-29 00:40

超人氣

更多 >
影／IS首腦命喪突擊 美軍出動直升機戰機激戰3小時

影／IS首腦命喪突擊 美軍出動直升機戰機激戰3小時
曾結婚結到破產...阿嬌前夫賴弘國爆梅開三度

曾結婚結到破產...阿嬌前夫賴弘國爆梅開三度
真人秀「蒙面歌手」揭面竟是朱利安尼…傳評審暴怒離場

真人秀「蒙面歌手」揭面竟是朱利安尼…傳評審暴怒離場
罵亞裔「滾回中國」遭群起反彈 河濱縣女教師被革職

罵亞裔「滾回中國」遭群起反彈 河濱縣女教師被革職
影／比利時冬奧女將IG淚訴遭隔離 求援奏效返選手村

影／比利時冬奧女將IG淚訴遭隔離 求援奏效返選手村