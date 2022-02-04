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台收假車潮湧高速路 恐狂塞18小時

記者吳姿賢／台北4日電
農曆春節近尾聲，估計4日高速公路將湧入出遊及提早收假車潮。（本報資料照片）
農曆春節近尾聲，估計4日高速公路將湧入出遊及提早收假車潮。（本報資料照片）

農曆春節接近尾聲，台灣高速公路將湧入出遊及提早收假車潮，交通部高公局預估有九大「地雷」路段，以北向為主，國五宜蘭至坪林路段最壅塞，預計將從今天上午9時到明天凌晨3時「連續狂塞18小時」。

高公局預估，今天高速公路交通量約138百萬車公里，為平日年平均88百萬車公里的1.6倍，北向交通量可望達到77百萬車公里，為平日年平均的1.8倍。

今天九大重點壅塞路段，包括國一北向西螺—埔鹽系統、南屯—后里、苗栗—湖口，國三北向竹山—中興、草屯—霧峰、大山—香山、關西—大溪；國五北向宜蘭—坪林、國六西向舊正—霧峰系統等路段。

省道及快速道路部分，公路總局表示，今天台九線蘇花路廊、台九線南迴公路、台15線鳳鼻至香山路段依然車多，觀光風景區也有短途旅遊旅次，如台二線淡水、台21線日月潭、台26線墾丁，另外台三丙線竹南紫南宮、台19線北港朝天宮等知名廟宇周邊道路，仍有車多或壅塞情形。

昨天中午左右高速公路已出現大量車潮，多個路段「紫爆」嚴重壅塞，通往國五的國三南向環東—南港路段時速一度剩下五公里，國一南向湖口服務區—竹北、國五北向宜蘭—頭城時速也僅15公里，車陣龜速前進，高速公路宛如大型停車場，直到昨晚才稍微紓緩，但時速仍在20、30多公里徘徊。

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