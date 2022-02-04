我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

基因？免疫？為什麼有些人染上新冠 有些人卻不會

負債3.7萬5年內還清 還買了4棟房 她分享理財3祕訣

海巡「淡水艦」執法不掀砲衣 避激化兩岸對立

記者洪哲政、林巧璉、邵心杰／高雄4日電
海巡安平級「淡水艦」配備的鎮海火箭彈系統全時段滿載四十二聯裝火箭出海執法，但執法時砲衣不掀。（記者洪哲政／攝影）
海巡安平級「淡水艦」配備的鎮海火箭彈系統全時段滿載四十二聯裝火箭出海執法，但執法時砲衣不掀。（記者洪哲政／攝影）

海巡安平級「淡水艦」是海巡署甫成軍的新銳「平戰轉換艦」，艦上配備的鎮海火箭彈系統全時段滿載四十二聯裝火箭出海執法，驅離越界大陸鐵殼漁船。但海巡艦艇官警對具殺傷力的武器系統如履薄冰，執法時砲衣不掀，武器操控台也以防水布包覆，驅離仍以強力水砲為主，避免激化兩岸對立。

昨天大年初三，蔡英文南下高雄海軍陸戰隊慰勞留守國軍時表示，讓民眾看到國軍堅守崗位，大家才能安心過年。

海巡署現已有三艘750噸型的安平級艦服役，總計將興建12艘。以台北港為母港的淡水艦，日前首度開放媒體登艦拍攝，但對於艦上平戰轉換的「國安裝備」，包括戰時計畫加裝雄二、雄三飛彈的船舯彈倉、戰情室與兩座武器遙控台，海巡署仍堅持「僅能目擊，不能紀錄」。

淡水艦配備雙管二零機砲塔及鎮海火箭彈系統，中科院特別在駕駛台左右兩側設立個別的操控台；駕駛台下方內艙設有戰情室，可統合艦上雷達、熱顯像及武器系統等功能，並與海軍聯成指管系統構連，該系統將耗資台幣32餘億元（約1.1億美元）。

淡水艦艏的鎮海火箭彈武器系統採四十二聯裝，迴旋可涵蓋艦首165度射角，有效到最大射程達5000至8000公尺，彈藥庫位於火箭彈基座下方。艦艉零一甲板上的雙管二零機砲遙控砲塔，最大射速每分鐘1200發，每次可裝填400發，有效射程2000公尺。

淡水艦每次執法航程，兩項主力武器彈藥都滿載，但裝備都不掀砲衣；駕駛台兩座武器操控台，平時也以防水布緊緊包覆，若須動用，須臨時由火力班至甲板解開砲衣，避免觸動兩岸敏感神經。

驅離 蔡英文

上一則

高雄市兩條傳播鏈延燒 半月確診逾百例

下一則

台收假車潮湧高速路 恐狂塞18小時

延伸閱讀

突襲IS首腦「策畫數月」 拜登實時監控全程

突襲IS首腦「策畫數月」 拜登實時監控全程
對中貿易政策 戴琪槓上蘇利文 兩人各說各話

對中貿易政策 戴琪槓上蘇利文 兩人各說各話
北韓試射「火星12型」飛彈 射程可達美國關島

北韓試射「火星12型」飛彈 射程可達美國關島
最高紀錄 北韓1個月內第7度試射 疑是彈道飛彈

最高紀錄 北韓1個月內第7度試射 疑是彈道飛彈

熱門新聞

摩特動力產品銷售全球60多個國家，連續20年獲得台灣精品獎殊榮，堪稱台灣的隱形冠軍。（記者宋健生／攝影）

台灣摩特動力 電動機車騎進歐美 湯姆漢克斯也是老粉絲

2022-02-03 01:26
切割vs同框？ 賴清德與美國副總統賀錦麗（右）在宏都拉斯新總統卡斯楚就職典禮「巧遇」同框，但在賀錦麗官方臉書公布的照片卻疑似將賴清德的身體「切割」，只剩下難以辨識的一雙手，引發各界議論。（取材自賀錦麗臉書）

賀錦麗臉書切割賴清德?合照只剩一雙手

2022-01-30 02:29
黃郁婷近日在個人Instagram、臉書上分享穿著中國隊隊服燦笑滑冰的影片，引發爭議。 (取材自黃郁婷IG)

穿中國隊服挨批 中華隊冬奧選手：運動無國籍

2022-02-03 01:30
蕭敬騰發言引發台灣網友反彈。圖／截圖自微博

蕭敬騰登春晚喊話「台灣人回家」 焦糖：逢場作戲辛苦了

2022-01-30 13:47
中油煉製事業部執行長徐漢涉收賄，辦公室共搜出台幣2700萬現金。(記者陳玫伶／翻攝)

中油爆貪瀆 「油人楷模」執行長辦公室搜出2700萬

2022-01-28 02:27
副總統賴清德參加宏都拉斯總統卡斯楚的就職典禮，看到有人昏倒，醫師魂爆發上前關心。圖：採訪團提供

出訪遇宏都拉斯總統長孫昏倒 賴清德變身「賴醫師」

2022-01-29 00:40

超人氣

更多 >
影／IS首腦命喪突擊 美軍出動直升機戰機激戰3小時

影／IS首腦命喪突擊 美軍出動直升機戰機激戰3小時
曾結婚結到破產...阿嬌前夫賴弘國爆梅開三度

曾結婚結到破產...阿嬌前夫賴弘國爆梅開三度
真人秀「蒙面歌手」揭面竟是朱利安尼…傳評審暴怒離場

真人秀「蒙面歌手」揭面竟是朱利安尼…傳評審暴怒離場
罵亞裔「滾回中國」遭群起反彈 河濱縣女教師被革職

罵亞裔「滾回中國」遭群起反彈 河濱縣女教師被革職
影／比利時冬奧女將IG淚訴遭隔離 求援奏效返選手村

影／比利時冬奧女將IG淚訴遭隔離 求援奏效返選手村