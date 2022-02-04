海巡「淡水艦」執法不掀砲衣 避激化兩岸對立

海巡安平級「淡水艦」配備的鎮海火箭彈系統全時段滿載四十二聯裝火箭出海執法，但執法時砲衣不掀。（記者洪哲政／攝影）

海巡安平級「淡水艦」是海巡署甫成軍的新銳「平戰轉換艦」，艦上配備的鎮海火箭彈系統全時段滿載四十二聯裝火箭出海執法，驅離 越界大陸鐵殼漁船。但海巡艦艇官警對具殺傷力的武器系統如履薄冰，執法時砲衣不掀，武器操控台也以防水布包覆，驅離仍以強力水砲為主，避免激化兩岸對立。

昨天大年初三，蔡英文 南下高雄海軍陸戰隊慰勞留守國軍時表示，讓民眾看到國軍堅守崗位，大家才能安心過年。

海巡署現已有三艘750噸型的安平級艦服役，總計將興建12艘。以台北港為母港的淡水艦，日前首度開放媒體登艦拍攝，但對於艦上平戰轉換的「國安裝備」，包括戰時計畫加裝雄二、雄三飛彈的船舯彈倉、戰情室與兩座武器遙控台，海巡署仍堅持「僅能目擊，不能紀錄」。

淡水艦配備雙管二零機砲塔及鎮海火箭彈系統，中科院特別在駕駛台左右兩側設立個別的操控台；駕駛台下方內艙設有戰情室，可統合艦上雷達、熱顯像及武器系統等功能，並與海軍聯成指管系統構連，該系統將耗資台幣32餘億元（約1.1億美元）。

淡水艦艏的鎮海火箭彈武器系統採四十二聯裝，迴旋可涵蓋艦首165度射角，有效到最大射程達5000至8000公尺，彈藥庫位於火箭彈基座下方。艦艉零一甲板上的雙管二零機砲遙控砲塔，最大射速每分鐘1200發，每次可裝填400發，有效射程2000公尺。

淡水艦每次執法航程，兩項主力武器彈藥都滿載，但裝備都不掀砲衣；駕駛台兩座武器操控台，平時也以防水布緊緊包覆，若須動用，須臨時由火力班至甲板解開砲衣，避免觸動兩岸敏感神經。