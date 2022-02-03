穿中國隊服挨批 中華隊冬奧選手：運動無國籍

黃郁婷近日在個人Instagram、臉書上分享穿著中國隊隊服燦笑滑冰的影片，引發爭議。 (取材自黃郁婷IG)

2022北京冬奧 將在4日開幕，台灣共有4名選手參賽，其中中華隊滑冰選手黃郁婷卻爆出身穿中國隊服燦笑滑冰的影片，引發爭議。對此，黃郁婷昨深夜也在臉書 發文回應，稱運動歸運動，「在運動界裡，我們沒有國籍之分」。

黃郁婷上月23日在Instagram上傳一段影片，只見她臉上掛著燦爛的笑容滑冰，並對著鏡頭比了個「YA」，開心宣布即將前往北京參賽的消息。不過卻有眼尖網友發現，黃郁婷身上穿的似乎是中國隊服，大腿旁還寫有「CHN」，掀起爭議。

針對「身穿中國隊服錄影」一事，黃郁婷昨晚在臉書發聲，表示自己已將影片移除，「因為實在有太多沒必要的留言和私訊」，同時也強調「運動歸運動，在運動界裡，我們沒有國籍之分，大家賽場下都是很要好的朋友」。

她接著透露，自己並不想要模糊焦點，坦言「你可以不需要幫我加油，但請記得幫你想支持的運動員 加油！雖然冬季運動在台灣很不熱門，但還是有其他中華隊的選手參賽，大家不要忘記去替他們加油！我相信他們也會很感激你們的支持的」。

黃郁婷也解釋中國隊服來源，「這只是我從比滑輪溜冰就認識的非常要好的中國隊朋友，我們幾年前一起在德國訓練冰刀，後來她回中國我去美國，今年好不容易又相見，她送給我的禮物！就這樣」。

有網友質疑黃郁婷的論點，留言指出：「我建議，您請您中國『朋友』們穿上台灣國隊隊服，妳也不用下架什麼影片」、「如果你給中國選手穿，他也願意拍照上傳，那我就承認運動歸運動」、「不然你拿中華隊的給中國朋友穿穿看」，黃郁婷則留言回覆：「可是我只有一件，沒辦法給他們，給了我就沒有比賽服比賽了」。

不過也有網友鼓勵，「加油！運動真的無國界」、「加油，專注在賽場上！永遠支持妳」。