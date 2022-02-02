阿嬤拿鑰匙卻打不開門 半夜被鎖門外6小時警解危

台中市一名阿嬤半夜被鎖在門外，拿鑰匙打不開門，局員警到場發現鑰匙難轉動。圖／警方提供

台灣台中市東區1名黃姓阿嬤半夜要回家，因門鑰匙有些生鏽，她力氣又太小打不開住家大門，在門外急了近6小時，員警半夜趕到場協助，擦拭一下鑰匙再嘗試，「喀」的一聲門就應聲而開，張姓阿嬤開心的跟員警道謝，笑著說：「鑰匙也怕警察 喔！」

台中市政府警察局第三分局立德派出所警員葉惠琦、顏英全日前半夜2點多獲報，有名阿嬤被鎖在家門外需要協助，熱心鄰居告訴員警，黃姓阿嬤有輕微失智 的症狀，晚上8點多就見到阿嬤在門外晃來逛去，原以為阿嬤在散步還沒有要休息，但都已經半夜2點，阿嬤還是站在那裡，上前關心才知道阿嬤的鑰匙不知為何打不開自家的門鎖。

影片來源：聯合新聞網

黃姓阿嬤告訴員警，她平時一個人住，這天探望孫子後回家休息，但鑰匙卻打不開家門，身上沒有帶手機 無法連繫其他家人，也不好意思開口向別人求助。

員警確認黃姓阿嬤住在該處無誤後，上前拿起插在門鎖上的鑰匙看了一下，發現鑰匙有些生鏽，用衣服擦了擦試著再重開一次，沒想到馬上聽到「喀」一聲，順利打開大門，阿嬤又驚又喜感謝員警的協助，還打趣的說：「鑰匙比較怕你喔！」員警提醒她，可以幫鑰匙上點油，避免下次又被鎖在門外，以後若發生類似的情況，也要開口向別人求助，大家都會很樂意提供協助。

警方表示，111年加強重要節日安全維護工作期間，警方持續落實治安平穩、交通順暢、民眾安心的工作主軸，讓民眾安心迎接新年，也籲請民眾，若在街頭發現需要協助的長輩，也請不吝伸出援手，留住迷失長輩並通知警方協助，讓他們能儘快平安和家人團圓。