新聞評論／星展買下花旗消金 映出台灣金改難堪事實

星展（台灣）商業銀行宣布併購花旗集團在台消費金融業務，星展台灣總經理林鑫川表示，花旗卡友預計將陸續在2023年下旬開始換卡。（記者余承翰／攝影）

美商花旗銀行去年宣布出售台灣消費金融業務，經九個月角逐，近日由新加坡 星展銀行（DBS）以450億元（台幣，下同，約16.1億美元）得標。富邦、台新、國泰等本土金控雖都參與投標，但在價格決定論下，都敗下陣來。許多人對星展可能並不熟悉，它十年前才在台灣成立子行，十年來營收 成長翻上二倍。如今接收花旗270萬信用卡用戶，如吞下大力丸，它將一躍成為規模最大的外銀。

星展買下花旗消金後，許多人都在問：它何以能在競逐中打敗眾多台灣金控和外銀，脫穎而出？其中原因，與其說繫於追問銀行本身的條件，不如說是銀行的經營戰略定位差異所致。簡單地說，星展最大控股者雖是淡馬錫，但它早就跳脫「國家銀行」的角色，改為以大中華、東南亞 和南亞市場著眼的國際「區域銀行」定位，這與本土金控仍聚焦本土市場或台商市場的策略截然不同。也因此，星展搶攻台灣市場的企圖心，要遠大於本土金控。

這點，也就引起了另一層唏噓。30年前，我們政府就喊出「亞太營運中心」及「亞太金融中心」的口號；20年前，台灣風風火火地進行了兩次金融改革；近十年，又喊「打亞洲盃」及「新南向」政策。然而，動人的口號一次次喊出，卻因政策腳步無意或無法跟上，政策一直停留在「口號」階段，始終未能真正落實。即使在台商西進或南進最熱絡的時期，本土金融機構的配合腳步也是保守的。

反觀星展銀行，2003年果決地將原來的「新加坡發展銀行」改名「星展」，以反映它追求成為全球性銀行的角色變化。然後，它在各國四處伸展觸角，包括2008年以百億元從台灣「金融重建基金」（RTC）手中標下被接管的寶華銀行，2012年將台灣的分行升為子行，2014併購法國興業銀行在港、星的私人銀行業務，在2016收購澳盛銀行在台港星中印五國的個人金融業務。

換言之，星展運用它特殊的國際定位，默默實踐著扮演亞太金融的串連角色，那正是台灣「亞太營運中心」的未竟之志。購併花旗消金業務，即是星展對其台灣角色環節的再擴張。原因是，一方面，它看到了自己在台灣「新南向」中可以扮演更多的角色；另一方面，當兩岸關係在惡化，星展的第三國地位未來也許能對台商提供更安全保障。

這次的併購案，也讓外界回想起扁政府時代兩次「金融改革」的歷程。第一次金改，主要在打消金融機構壞帳，提高資本適足率，三年下來改革績效值得肯定。二次金改以擴大市占率、金融機構減半為目標，粗暴實施的結果，造成「賤賣公股銀行」及「以小吃大」的亂象；最遺憾的是，元大併復華爆出扁珍收受元大馬家2000萬政治獻金的醜聞。改革竟演成貪瀆弊案，二次金改因此無疾而終。三年多前，前金管會主委顧立雄曾揚言推動「三次金改」，賴清德在閣揆任內也宣示要啟動「最完整、最全面」的金改；但不旋踵，這些改革大志都隨著人事異動灰飛煙滅。蘇貞昌任內，一次也沒再提金改。

從上述的故事，我們看到的不僅是國家發展目標的消蝕及空洞化，還有政府改革政策如何淪為政客貪瀆工具，乃至於人亡政息的輕易與殘酷。尤其，兩岸關係在政黨輪替之間的詭譎莫測，讓企業與金融機構不斷受制於政治的張縮，豈可能穩定發展？看星展銀行的布局，它不僅樂於和台灣中小企業往來，也勤於耕耘本土銀行疏懶經營的南向，它贏得花旗這標絕非僥倖。