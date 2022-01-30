房客持剪刀朝她頸胸猛刺 她大喊「我已懷孕5周」

劉姓房客與從事物業管理懷孕5周的小如（化名）無冤無仇，劉佯稱浴室蓮蓬頭漏水，持剪刀瘋狂猛刺她頸、胸、臉部10多下，二審依殺人未遂罪將他重判8年6月。(翻攝網路)

從事大樓物流管理的女子小如（化名），前年房客劉男佯稱浴室蓮蓬頭漏水，小如前往協助，卻突遭劉男持剪刀瘋狂猛刺她頸、胸、臉部十多下，小如呼喊「我已懷孕5周」，劉始終止殺意，一審依殺人未遂罪將他判刑八年六個月，他不服上訴，二審以他與被害人無仇恨，無端攻擊被害人，致小如受有多重刺傷，造成被害人極大恐懼，認定劉上訴無理由，予以駁回。可上訴。

28歲的劉男供稱「我在她檢查完水龍頭後，腦海一片空白，浮現殺、殺、殺的念頭，有人跟我說殺，事後發現很多血才驚嚇過來，聽到她說懷孕，我才清醒過來，此時才意識到我持剪刀刺傷她」。

合議庭以劉男找管理員修水龍頭、電梯前等待管理員、逃離現場，騎機車前往特定目的地，使用手機 APP叫計程車，到達熟悉處自行要求下車，換掉血汙的衣物兩次、與女友的對話中表達自己殺人、難以解決等，法官認定劉男犯案時，並未有任何精神障礙或其他心智缺陷，致辨辨識能力達到顯著降低的程度或完全喪失的狀況。

二審以劉男與小如並無仇恨怨隙，卻誘騙小如至房間，無端攻擊她，致小如受有多重刺傷，手段甚猛，且造成被害人極大恐懼，身心均受創，且犯後未與被害人達成和解，因此認定他上訴無理由，予以判刑。

判決書指出，法官認為，劉男雖自行至清水警分局沙鹿分駐所投案，但證人小劉以監視器錄影畫面指認兇嫌，證人鄭男以監視器錄影畫面指認被告姓名身份，並清楚證稱被告滿身是血前來索取口罩 ，足見員警早於劉男投案前，即有確切根據合理懷疑在場持剪刀傷人的兇嫌即為劉，與刑法自首的要件不符。