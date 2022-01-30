「讓妳當老闆娘」丈夫偷情女傭 人妻提告獲賠

公司老闆娘小珠僱用年輕女子小珍至家中負責清潔打掃，發現老公阿水與小珍發展婚外情，請求損害賠償，台中地院以阿水與小珍侵害小珠的配偶權，判決兩人連帶賠償新台幣30萬元。(本報資料照片)

台中市某公司老闆娘小珠（化名），兩年前僱用年輕女子小珍（化名）至家中負責清潔打掃，發現老公阿水（化名）與小珍發展婚外情，老公應允讓小珍當「老闆娘」，還買新車給小珍使用，請求損害賠償，要求兩人連帶給付新台幣100萬元，台中地院以阿水與小珍侵害小珠的配偶權，判決兩人連帶賠償新台幣30萬元。可上訴。

小珠主張，她於2020年12月間僱用小珍至家中負責清潔、打掃等工作，老公阿水竟與小珍發展婚外情，於2021年2月21日、28日，在電梯內擁吻、摟肩、十指緊扣牽手，並曾在街上牽手逛街，互動情形與交往中情侶無異，至今仍持續交往中。

阿水辯稱，他因年事已高，方由小珍陪同前往醫院看診，途中由小珍牽手扶持，並非婚外情；小珠所提出當時出現在一中街照片，他因病痛駝背，行走蹣跚，兩人年齡差距甚大，根本不像情侶。

小珍辯稱，她因阿水年事已高行動不便，身患疾病，出於好意攙扶並偕同其就醫。且該日她在電梯內因手上抱有床單等清洗物品，突遭他親吻臉頰，當場雖覺錯愕不知所措並感到不舒服，然為保有工作始予忍耐。

但法官勘驗電梯內錄影畫面，發現過程中未見小珍有何其所稱錯愕不知所措情事，且兩人在走出電梯後，顯在自認監視器拍不到之處，仍有親密肢體互動至明，審酌後判決兩人連帶賠償30萬元。