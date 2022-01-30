死囚冤獄逾18年獲賠3417萬 創冤賠最高紀錄

謝志宏因雙屍命案遭關押6834天，獲刑事補償3417萬元台幣，創史上冤賠最高紀錄。（本報資料照）

22年前震驚社會的台南歸仁雙屍命案，曾被判九次死刑、死刑定讞的謝志宏，因檢方發現新事證聲請再審，2019年南高分院逆轉改判謝無罪確定，謝遭關押6834天，聲請刑事補償金，台南高分院原以一日3500元折算，決定賠謝2391萬餘元（新台幣，下同，約85萬7389美元），謝聲請覆審成功，法院改以一日5000元折算，再補償謝1025餘萬元，總共獲賠3417萬元（約122萬5300美元），創冤獄賠償最高紀錄。

合議庭指出，謝志宏歷時近20年的訴訟煎熬，期間所受財產上的損害、精神上的痛苦甚大，家人也伴隨相對應的痛苦，謝及家人的名譽也因遭判死刑確定而有所減損，謝主張本案應以每日補償5000元有理由。

謝志宏律師涂欣成肯定法院、檢察官 承擔此冤獄所造成的過失與損失；台南高分檢檢察官林志峯也表示，本案國家確實有對請求人犯下錯誤，建議法院給予請求人最高額的補償。

合議庭指出，謝志宏原為餐廳學徒，每月須交付1萬2000元孝親費，受羈押時年僅19歲，因羈押喪失人身自由，家庭失序、事業中斷，更因多次經法院判處死刑，面臨隨時遭死刑執行的恐懼及痛苦，期間更逢父親往生至痛，身心艱苦。

謝志宏獲釋時已39歲，超過18年羈押在監，除與外在社會脫節、須重新適應，死刑判決確定後，面對不知何時執行死刑，身心壓力無法言喻，在監期間、釋放後迄今均因焦慮精神症狀，持續就醫治療。

謝志宏得知此事後，「感謝高分院這個判決」，但心情沒特別起伏，畢竟日子還是要繼續過下去。據悉，他目前與家人同住，擔任美食 外送員，每天從凌晨3時多外送到晚上7時。

發生在2000年6月的歸仁雙屍命案，謝志宏被控與郭俊偉涉及性侵 ，並刺殺18歲陳姓女子48刀致死，目擊的68歲張姓老農也遭殺害滅口，主嫌郭俊偉警訊時緊咬謝志宏為共犯，謝雖曾自白，但後來堅決否認犯案。