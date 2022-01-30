我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

封面故事／孫女「發現」東方居禮夫人吳健雄

俄烏持續緊繃 強生：英國派赴北約部隊、武器將翻倍

死囚冤獄逾18年獲賠3417萬 創冤賠最高紀錄

台灣新聞組／台南30日電
謝志宏因雙屍命案遭關押6834天，獲刑事補償3417萬元台幣，創史上冤賠最高紀錄。（本報資料照）
謝志宏因雙屍命案遭關押6834天，獲刑事補償3417萬元台幣，創史上冤賠最高紀錄。（本報資料照）

22年前震驚社會的台南歸仁雙屍命案，曾被判九次死刑、死刑定讞的謝志宏，因檢方發現新事證聲請再審，2019年南高分院逆轉改判謝無罪確定，謝遭關押6834天，聲請刑事補償金，台南高分院原以一日3500元折算，決定賠謝2391萬餘元（新台幣，下同，約85萬7389美元），謝聲請覆審成功，法院改以一日5000元折算，再補償謝1025餘萬元，總共獲賠3417萬元（約122萬5300美元），創冤獄賠償最高紀錄。

合議庭指出，謝志宏歷時近20年的訴訟煎熬，期間所受財產上的損害、精神上的痛苦甚大，家人也伴隨相對應的痛苦，謝及家人的名譽也因遭判死刑確定而有所減損，謝主張本案應以每日補償5000元有理由。

謝志宏律師涂欣成肯定法院、檢察官承擔此冤獄所造成的過失與損失；台南高分檢檢察官林志峯也表示，本案國家確實有對請求人犯下錯誤，建議法院給予請求人最高額的補償。

合議庭指出，謝志宏原為餐廳學徒，每月須交付1萬2000元孝親費，受羈押時年僅19歲，因羈押喪失人身自由，家庭失序、事業中斷，更因多次經法院判處死刑，面臨隨時遭死刑執行的恐懼及痛苦，期間更逢父親往生至痛，身心艱苦。

謝志宏獲釋時已39歲，超過18年羈押在監，除與外在社會脫節、須重新適應，死刑判決確定後，面對不知何時執行死刑，身心壓力無法言喻，在監期間、釋放後迄今均因焦慮精神症狀，持續就醫治療。

謝志宏得知此事後，「感謝高分院這個判決」，但心情沒特別起伏，畢竟日子還是要繼續過下去。據悉，他目前與家人同住，擔任美食外送員，每天從凌晨3時多外送到晚上7時。

發生在2000年6月的歸仁雙屍命案，謝志宏被控與郭俊偉涉及性侵，並刺殺18歲陳姓女子48刀致死，目擊的68歲張姓老農也遭殺害滅口，主嫌郭俊偉警訊時緊咬謝志宏為共犯，謝雖曾自白，但後來堅決否認犯案。

檢察官 性侵 美食

上一則

賴清德與川普國安顧問視訊 談台灣如何減少對中依賴

下一則

退休師半夜溜進房 猥褻友人女兒

延伸閱讀

王岐山「大管家」董宏涉貪4.63億 被判死緩

王岐山「大管家」董宏涉貪4.63億 被判死緩
要求「氮氣缺氧」行刑上訴被駁回 阿州死囚注藥伏法

要求「氮氣缺氧」行刑上訴被駁回 阿州死囚注藥伏法
2001年搶劫殺2女 奧克拉荷馬州死囚注射處死

2001年搶劫殺2女 奧克拉荷馬州死囚注射處死
兒因公喪生獲賠 老父母「有錢能娶媳婦他卻不在了」

兒因公喪生獲賠 老父母「有錢能娶媳婦他卻不在了」

熱門新聞

駐立陶宛台灣代表處去年11月18日掛牌成立。(Getty Images)

路透：立陶宛考慮要求台代表處更名 「台灣人民代表處」

2022-01-25 14:50
中油煉製事業部執行長徐漢涉收賄，辦公室共搜出台幣2700萬現金。(記者陳玫伶／翻攝)

中油爆貪瀆 「油人楷模」執行長辦公室搜出2700萬

2022-01-28 02:27
本土疫情持續延燒，外界這才發現，過去兩年指揮中心採取的都是「想像式防疫」。圖為帶著子女前往接種站的家長。（記者侯永全／攝影）

新聞評論／原來…台灣2年來都身處「想像式防疫」

2022-01-22 02:28
孫安佐遭依製槍未遂罪起訴，歷經出庭9次辯論終結，今天宣判。（本報資料照片）

孫鵬兒子涉在美國製槍未遂 台法院判公訴不受理

2022-01-26 15:05
中國軍機今天大批出海，有包括殲16（如圖）等37架快慢軍機編隊出海操演，創下紀錄。圖/台空軍司令部提供

創紀錄 37架中國軍機今擾台西南防空識別區

2022-01-23 10:55
副總統賴清德參加宏都拉斯總統卡斯楚的就職典禮，看到有人昏倒，醫師魂爆發上前關心。圖：採訪團提供

出訪遇宏都拉斯總統長孫昏倒 賴清德變身「賴醫師」

2022-01-29 00:40

超人氣

更多 >
媽親下廚煮「奪命酸奶粥」 卻釀全家5口滅門慘劇

媽親下廚煮「奪命酸奶粥」 卻釀全家5口滅門慘劇
安以軒老公驚傳被捕 澳門警方明開記者會說明

安以軒老公驚傳被捕 澳門警方明開記者會說明
醉男強吻被推倒撞地過世 她被索賠87萬 法院這樣判…

醉男強吻被推倒撞地過世 她被索賠87萬 法院這樣判…
紐約殉職警風雪天出殯 遺孀痛批司法令人失望

紐約殉職警風雪天出殯 遺孀痛批司法令人失望
美國房價飆漲 房市「泡沫」又來了嗎？

美國房價飆漲 房市「泡沫」又來了嗎？