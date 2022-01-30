台積電外包商被炸傷 竟是員工30公尺外遙控引爆

案發現場為台積電新建廠房工地停車場。記者張裕珍／翻攝

37歲陳姓外包商14日傍晚在竹科台積電 新建廠房工地停車場遭不明爆裂物炸傷，檢警組成專案小組追查發現爆裂物為遙控引爆，逐步縮小範圍發現同工地34歲賴姓員工涉嫌重大，28日搜索賴宿舍、住處搜出火藥、電池等物品，因情節重大且有滅證之虞，賴被依涉犯殺人未遂、恐嚇公眾、故意以火藥炸燬物品等罪嫌重大，29日向地院聲請羈押禁見獲准。

案件發生在本月14日傍晚5時多，位處新竹寶山的台積電新建廠房工地停車場發生爆炸案，陳姓外包商下班後準備騎車離開，因發現機車置物籃被置放不明塑膠袋，拿取靠近身體時竟突然引爆，造成小指外傷性截肢、前胸爆炸傷、下巴開放性傷口等傷害。

陳姓外包商送醫後救治無生命危險，但向警方表示自己沒與人結怨、與妻子感情和睦，不清楚遭誰鎖定？據新竹縣市警局專案小組調閱周邊監視器、比對車號與調閱通聯紀錄等積極偵辦，並鑑識爆裂物確認遙控範圍應在方圓40到50公尺之內，鎖定當天也在現場的賴姓男子涉嫌重大，28日兵分兩路搜索賴男位在嘉義縣之住所與新竹市的公司宿舍，並將其拘提到案，且扣得筆電、手機 、線材、膠帶、火藥、電池、遙控器等物。

檢察官 29日訊問賴男，但賴對犯案動機不願多做說明，且犯罪後有刪除手機電磁紀錄滅證行為，檢方認為賴無法掌控爆裂物爆炸威力，仍將爆裂物擺放在無辜陳姓外包商機車置物籃，並在距離該機車約30公尺處觀望，見陳接近爆裂物後，以遙控器引爆。

據了解，陳姓外包商是工地小工頭，涉案的賴姓男子是陳下面的工人，陳姓男子遭炸後，賴當時在旁圍觀，態度相當冷漠，針對放置爆裂物不否認也不承認，犯案動機還需要進一步釐清。