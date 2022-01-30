不只主婦崩潰… 早餐業搶不到蛋 「放雞蛋假」提早過年

唉！只能買皮蛋 春節假期出現「雞蛋荒」，許多賣場販售雞蛋的貨架29日被搶購一空，讓許多婆婆媽媽焦慮不已，自嘲巧婦難為無「蛋」之炊。（記者許正宏／攝影）

春節將至卻鬧雞蛋 荒，北部「一蛋難求」，農委會主委陳吉仲29日稱會全力調度，確保2月底前不缺蛋，但桃園出現排隊一小時才買到雞蛋的景象，有家庭主婦連跑多家超商 才買到蛋。有民眾說，現在雞蛋價格落差極大，1斤50元到80元台幣都見過，比以前貴上一倍，真的「下不了手」，政府應想好解決對策。此外，每天要用大量雞蛋的早餐店業者搶不到雞蛋，乾脆提早過年「放雞蛋假」。

陳吉仲表示，農委會已啟動雞蛋調度平台，每天供應4000多箱（10萬多顆）給傳統市場，另供應1萬多盒給超市、賣場，春節前會全力調度，滿足消費者需求，確保2月底前不缺蛋；年後到2月底，會積極輔導蛋農產蛋，同時進口國外雞蛋，確保滿足消費者。

「養了那麼多年蛋雞，第一次遇上缺蛋缺到要從外國進口。」彰化縣養雞生產合作社主席林朝良說，年前民眾大量採買物資，本來就容易供不應求。

陳吉仲保證不缺蛋，不過，北部多家超市裡的冷藏跟非冷藏都賣光光，貨架上還貼上「近日因蛋農缺貨嚴重，每日供貨量僅能以現場架上為主」。賣場員工表示，蛋的貨源數量不確定，補貨數量少，幾乎上架就被搶空。

桃園中壢一家雞蛋行，近半個月來，都有民眾提前半小時至一小時來排隊。有人還以為是新設了疫苗 接種站，得知排隊買雞蛋，直呼太誇張。排隊民眾說，以前沒發生過買雞蛋要排隊，還規定每人限購15顆，民眾要搶買蛋的情況簡直是衛生紙之亂翻版。

苗栗縣劉姓主婦為張羅年菜，跑了好幾家賣場，不是架上沒蛋，就是有限購令，幾趟下來勉強買到4盒蛋，「買蛋買到心好累」。

而高雄多家超商上架的雞蛋，依雞隻種類不同，每盒雞蛋時價約60元到百餘元台幣不等，價位較便宜的，幾乎都被搶光光，晚到消費者只能買比較貴的「高品質雞蛋」。

雲林的蛋農認為蛋價將會持續到過年後，如果飼料價格不穩下來，蛋價會持續上揚，甚至可能會延續到今年清明節前，才可望舒緩。