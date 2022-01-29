黑白集／死者為大 別塑神話毀軍人犧牲

前年1月2日，參謀總長沈一鳴上將赴宜蘭慰勞部隊。他搭乘空軍救護隊933號UH-60M黑鷹直升機，由松山機場起飛，卻在北宜交界處撞山，機上13人，沈一鳴等8位罹難。(圖：宜蘭縣消防局提供)

針對黑鷹直升機空難，懲戒法院判決空軍松指部氣象中心主任休職兩年，理由是他預報低估山區雲層生成速度。但失事調查報告說，飛行員遭遇雲層後，仍繼續以目視往前飛；副駕駛最後十秒兩度提醒高度不足，機長若能及時拉升，悲劇就可能避免。

黑鷹失事正值選舉，執政黨藉機替殉職將士安排盛大榮典，還在國防部 門前勒石立碑，估計讓蔡總統多賺數十萬票。殉職者頂著英雄光環，如今非要究責，只能借氣象官頭顱一用。

「死者為大」是社會習俗，在社群網站 影響輿論的今天，只要有人「腦補」，立刻眾口鑠金一發不可收拾。最經典的例子是復興航空墜河，隨即出現「機師救了半個台北市」之說，連柯文哲 都附和。隨著黑盒子解讀，才發現是機師關錯引擎。

在命運的關鍵點上，機師做出事後證明為誤的決定，絕對沒有任何想害死他人或自己的惡意。但社會的另一個積習，是太習慣替人物打考績，把他們的功過臉譜化；若要進一步賞罰，就得有人扮演壞蛋。

F-16殉職飛官陳奕29日公祭，心酸場景再度提醒：社會大眾的歲月靜好，正是軍人的血汗甚至生命所換來。面對悲劇保持冷靜，充分汲取教訓，才是真正對逝者的尊敬與緬懷。一味塑造神話，反而讓他們的犧牲輕於鴻毛，失去意義。