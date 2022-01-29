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代操勞退內線自肥2.5億 2基金經理人遭起訴

記者賴佩璇、張宏業／台北29日電
統一投信前基金經理人張繼聖（圖）和孫民承涉以代操內線買股遭起訴。(本報資料照片)
統一投信前基金經理人張繼聖（圖）和孫民承涉以代操內線買股遭起訴。(本報資料照片)

統一證券投資信託前基金經理人孫民承、張繼聖，藉由自己操作基金的內線優勢，替自己代操的勞退基金、統一大滿貫基金抬轎，先用人頭帳戶搶先買股，待股價上漲再出脫套利，張藉此海撈逾2億4000萬元(台幣，下同，約854萬美元)、孫則獲利1500萬元；台北地檢署昨依違反證券投資信託及顧問法等罪起訴孫、張共6人。

檢察官痛批，孫民承擔任政府基金全權委託經理人，領有高薪仍未知足，反將政府基金當作套利工具，「犧牲大我成就小我」，犯後飾詞狡辯，還企圖迴避銀行匯款、改用街頭面交製造金流斷點，請求從重量刑。

至於張繼聖與人頭彭逸傑、林正挺、王偉旭4人在偵查中自白，繳回犯罪所得2億4000多萬元，依法必減刑，檢方建請法院輕判。此外，協助孫民承操盤的股市作手謝登鴻，也認罪繳回238萬元不法所得，檢方也建請法院減輕其刑。

起訴書指出，張繼聖利用自己掌握政府基金操作的資訊優勢，鎖定同亨等上市櫃公司搶先下單，2008至2018年間，替同學彭逸傑、林正挺與友人王偉旭賺進2億4000多萬元，張從中抽取一成佣金，統一投信也因張的背信，遭金管會裁罰180萬元。

孫民承則利用操作勞退基金、公務員退撫基金等機會，找來謝登鴻共謀，由謝提供林姓外甥女證券帳戶當人頭，操縱文創股VHQ–KY、上市公司長榮股價，孫為製造金流斷點，都與謝約在捷運南京三民站的「漢堡王」速食店交付鉅款，不法獲利逾1500萬元。

檢調在搜索林女住處時，查扣一張用筆書寫的「教戰守則」，原來當時金管會已發現孫民承代操基金有疑慮，謝擔心東窗事發，指示外甥女若遇到檢調約談，要講說股票是自己買的，會選擇特定股票是聽從舅舅的建議，謝為避免IP露餡，甚至交代外甥女，務必要講自己常在統一投信附近的網咖下單，藉此掩蓋孫在公司下單的事實。

統一投信前基金經理人張繼聖和孫民承（圖左）涉以代操內線買股遭起訴。(本報資料照片...
統一投信前基金經理人張繼聖和孫民承（圖左）涉以代操內線買股遭起訴。(本報資料照片)

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