小吃大 星展砸450億買台灣花旗消金 躍台灣最大外銀

星展銀行斥資台幣450億元買下台灣花旗消金。(本報資料照片)

花旗銀行出售台灣消費金融業務，昨天終於由星展銀行搶下。新加坡 星展集團斥資約450億元(台幣，下同，約16億美元)，其中198億元溢價給花旗銀行，成為外商金融業歷年來對台最大投資 。雙方交易預計將花18個月，此併購案有待金管會同意，預期在2023年底前完成；花旗在台灣有270萬卡友，也將於明年中下旬陸續換卡。

本報系聯合報報導，花旗銀宣布出售台灣消金業務，歷經9個多月，多家本土金控積極「搶親」，包含富邦、國泰、台新、中信等都曾參與投標，最終由同為外商的星展銀行拿下。星展銀行台灣區總經理林鑫川表示，能脫穎而出「重點還是在價格」，第二是文化上的共識，星展與花旗同樣是外銀，星展很多員工之前都在花旗擔任要職，非常了解花旗文化，兩方溝通順暢。

星展在交易中總出資450億元，扣除給花旗的198億元，其餘資金是母集團對台灣子行的增資款，在交易完成前，花旗現有消金業務仍由花旗銀繼續營運。若交易完成，花旗在台灣將只會剩下台北分行一個據點，花旗的名稱仍會留在台灣。

星展集團執行總裁高博德（Piyush Gupta）昨越洋視訊說，花旗台灣消金業務極具吸引力，在疫情 緩解、經濟復甦後，預估每年最少會為星展貢獻約2.5億的淨利，星展銀行也將成為台灣第一大外銀。

外媒「新加坡商業評論」報導指出，高博德也被問到，交易時是否有考慮台灣地緣政治緊張，他回應表示，就星展假設的基本情況，預期在這十年內，台灣不會遭遇任何軍事行動或衝突。

星展目前在台灣員工約有2000人，卻將承接花旗消金部門3500名員工。林鑫川表示，3500名員工全數留用，保障工作權3年，薪資會照原本在花旗的計算，這些員工目前在花旗的待遇會全數轉移到星展。

然而星展「小吃大」的現象仍然受到關注，同時考驗星展的管理與融合能力。林鑫川表示，整個星展集團有3萬名員工，「以全集團的資源併購3500個員工應該是綽綽有餘的」。

星展銀行消費金融處負責人孫可基也說，幾年前買下台灣澳盛銀行個金業務時，對方有50萬張信用卡，星展只有1萬張卡，把澳盛的客服一起承接過來後，隨著業務擴大，現在已有62萬多張卡。