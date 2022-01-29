我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

F-35C撞航母墜南海 第7艦隊：網傳「入水」照為真

賓州匹茲堡橋塌 巴士搖搖欲墜 民眾驚恐

小吃大 星展砸450億買台灣花旗消金 躍台灣最大外銀

台灣新聞組╱台北29日電
星展銀行斥資台幣450億元買下台灣花旗消金。(本報資料照片)
星展銀行斥資台幣450億元買下台灣花旗消金。(本報資料照片)

花旗銀行出售台灣消費金融業務，昨天終於由星展銀行搶下。新加坡星展集團斥資約450億元(台幣，下同，約16億美元)，其中198億元溢價給花旗銀行，成為外商金融業歷年來對台最大投資。雙方交易預計將花18個月，此併購案有待金管會同意，預期在2023年底前完成；花旗在台灣有270萬卡友，也將於明年中下旬陸續換卡。

本報系聯合報報導，花旗銀宣布出售台灣消金業務，歷經9個多月，多家本土金控積極「搶親」，包含富邦、國泰、台新、中信等都曾參與投標，最終由同為外商的星展銀行拿下。星展銀行台灣區總經理林鑫川表示，能脫穎而出「重點還是在價格」，第二是文化上的共識，星展與花旗同樣是外銀，星展很多員工之前都在花旗擔任要職，非常了解花旗文化，兩方溝通順暢。

星展在交易中總出資450億元，扣除給花旗的198億元，其餘資金是母集團對台灣子行的增資款，在交易完成前，花旗現有消金業務仍由花旗銀繼續營運。若交易完成，花旗在台灣將只會剩下台北分行一個據點，花旗的名稱仍會留在台灣。

星展集團執行總裁高博德（Piyush Gupta）昨越洋視訊說，花旗台灣消金業務極具吸引力，在疫情緩解、經濟復甦後，預估每年最少會為星展貢獻約2.5億的淨利，星展銀行也將成為台灣第一大外銀。

外媒「新加坡商業評論」報導指出，高博德也被問到，交易時是否有考慮台灣地緣政治緊張，他回應表示，就星展假設的基本情況，預期在這十年內，台灣不會遭遇任何軍事行動或衝突。

星展目前在台灣員工約有2000人，卻將承接花旗消金部門3500名員工。林鑫川表示，3500名員工全數留用，保障工作權3年，薪資會照原本在花旗的計算，這些員工目前在花旗的待遇會全數轉移到星展。

然而星展「小吃大」的現象仍然受到關注，同時考驗星展的管理與融合能力。林鑫川表示，整個星展集團有3萬名員工，「以全集團的資源併購3500個員工應該是綽綽有餘的」。

星展銀行消費金融處負責人孫可基也說，幾年前買下台灣澳盛銀行個金業務時，對方有50萬張信用卡，星展只有1萬張卡，把澳盛的客服一起承接過來後，隨著業務擴大，現在已有62萬多張卡。

新加坡 疫情 投資

上一則

新聞眼／快篩急如律令 昨非今是政治味濃

下一則

連假前突抛新禁令…赴金馬澎 有症狀者須快篩

延伸閱讀

拍板了 花旗台灣消金業務 7.15億美元賣星展

拍板了 花旗台灣消金業務 7.15億美元賣星展
台灣上海商銀 擬買香港子行20%股權

台灣上海商銀 擬買香港子行20%股權
花旗：全球供應鏈瓶頸最快年底才可能明顯緩解

花旗：全球供應鏈瓶頸最快年底才可能明顯緩解
華爾街日報：台灣花旗消金部門傳20億美元賣星展

華爾街日報：台灣花旗消金部門傳20億美元賣星展

熱門新聞

本土疫情持續延燒，外界這才發現，過去兩年指揮中心採取的都是「想像式防疫」。圖為帶著子女前往接種站的家長。（記者侯永全／攝影）

新聞評論／原來…台灣2年來都身處「想像式防疫」

2022-01-22 02:28
駐立陶宛台灣代表處去年11月18日掛牌成立。(Getty Images)

路透：立陶宛考慮要求台代表處更名 「台灣人民代表處」

2022-01-25 14:50
中油煉製事業部執行長徐漢涉收賄，辦公室共搜出台幣2700萬現金。(記者陳玫伶／翻攝)

中油爆貪瀆 「油人楷模」執行長辦公室搜出2700萬

2022-01-28 02:27
桃園亞旭電腦廠兩名移工1月9日到西堤用餐後確診，衛福部人員21日帶著裝備進入港區大樓。記者季相儒／攝影

台灣本土+83 確診大爆發

2022-01-21 17:17
孫安佐遭依製槍未遂罪起訴，歷經出庭9次辯論終結，今天宣判。（本報資料照片）

孫鵬兒子涉在美國製槍未遂 台法院判公訴不受理

2022-01-26 15:05
中國軍機今天大批出海，有包括殲16（如圖）等37架快慢軍機編隊出海操演，創下紀錄。圖/台空軍司令部提供

創紀錄 37架中國軍機今擾台西南防空識別區

2022-01-23 10:55

超人氣

更多 >
鎚殺3華人 兇嫌免刑責 紐約華社：最黑暗的一天

鎚殺3華人 兇嫌免刑責 紐約華社：最黑暗的一天
巧妙對抗通貨膨脹 4大招月月節省數千元

巧妙對抗通貨膨脹 4大招月月節省數千元
爸媽都因染疫失去嗅覺不知失火 兩歲男童機警救全家

爸媽都因染疫失去嗅覺不知失火 兩歲男童機警救全家
大咖楊冪、趙麗穎到Angelababy都離婚 原因出在這

大咖楊冪、趙麗穎到Angelababy都離婚 原因出在這
紐約再迎冬季風暴 政府急發災害預警 LIRR等公交線停運

紐約再迎冬季風暴 政府急發災害預警 LIRR等公交線停運